Los agricultores de la Región de Murcia reivindican agua en Bruselas y cargan contra Ribera en la manifestación contra la nueva PAC

Cientos tractores y miles de agricultores llegados de toda Europa, también de la Región de Murcia, bloquean el centro de Bruselas desde primera hora del jueves para pedir que no se recorten las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado.

La protesta, en la que se espera que participen unos 8.000 agricultores con 500 de sus tractores, tiene lugar el mismo día en el que los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE se reúnen en Bruselas una cumbre europea.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), estuvo presente en la marcha en la capital europea, desde donde denunció que es "injusto" que la Administración de la UE "mire de espaldas y, a veces, con desdén y con desprecio a un sector tan pujante y tan necesario para nuestros países" como es el primario. "Venimos a reivindicar agua. No se nos olvida que aquí, en el Parlamento Europeo, habita una comisaria europea, una vicepresidenta europea española que ha marcado la historia desgraciada reciente en materia de agua", añadió, en referencia a Teresa Ribera.

Los manifestantes cuentan con el apoyo del Gobierno regional. Antes de que comenzara la manifestación, Marcos Ortuño criticaba la propuesta de la nueva PAC: "Es insuficiente, no nos convence y no estamos de acuerdo". Recordó que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, firmó en septiembre un documento con las organizaciones agrarias y con las cooperativas para crear un "frente común para exigir una PAC justa con la Región" y avanzó que seguirán reclamando "más fondos para la PAC para ofrecer certidumbres a nuestros agricultores y ganaderos y para garantizar también la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Región". Además, exigió que la nueva política agraria tenga en cuenta las aportaciones y las opiniones de las comunidades autónomas.

"No se pueden dejar todas las decisiones en manos de los gobiernos centrales", dijo, "porque con un gobierno como el de Pedro Sánchez la Región de Murcia tiene muchos motivos para ser pesimista". Asimismo, el Gobierno regional se mostró dispuesto a defender la soberanía alimentaria, por lo que "nuestros agricultores y nuestros ganaderos han de contar con ayudas que les permitan seguir desarrollando su actividad".

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, y el secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del PPRM, Jesús Cano, participaron en la manifestación en Bruselas. / PPRM

El secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Jesús Cano, también participó en la movilización. "Hoy estamos en Bruselas junto a nuestros agricultores y ganaderos para decir no al recorte previsto en la futura PAC. No podemos permitir que nos cambien las reglas del juego ni que se debilite una PAC que es esencial para garantizar la rentabilidad del campo y la soberanía alimentaria", señaló.

Desde el PPRM reclaman una PAC "fuerte", con un presupuesto suficiente y adaptado a las necesidades reales del sector, que permita a agricultores y ganaderos seguir produciendo alimentos de calidad, manteniendo el empleo y fijando población en el medio rural.

Cano exige al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que aproveche el Consejo Europeo para defender los intereses del campo español. "Ahora le toca posicionarse, si no es capaz de hacerlo que se vaya. El sector agrario no puede soportar más recortes ni más injusticias", aseguró.

El PSOE regional también apoya las reivindicaciones de los agricultores. El diputado regional socialista Fernando Moreno declaró este jueves que su formación "defiende una PAC fuerte, justa y bien financiada frente a la propuesta de recortes anunciada por el PP europeo de Hansen, Ursula Von der Leyen, Feijóo y López Miras".

Exigió al presidente de la comunidad que se deje de "hipocresías" y les diga a sus compañeros del Partido Popular europeo que retiren esa propuesta, que supondrá un recorte del 20% de los fondos destinados a la PAC y que "se traduciría en la desaparición de la agricultura de secano en la Región de Murcia".

Al hilo, el diputado socialista criticó la actitud de la consejera Rubira: "Su obligación hoy era estar en la Asamblea Regional explicando por qué ha dejado al 80% de los agricultores de la Región sin las ayudas del fondo de contingencia, en lugar de ir a Bruselas a hacerse fotos y vender un paripé mientras los agricultores y ganaderos se están manifestando en contra de la propuesta del PP europeo".

Mercosur, aún en el aire

Mercosur no figura en la agenda de la reunión del Consejo Europeo, pero fuentes europeas indicaron que los mandatarios podrían abordar el acuerdo de asociación con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que en principio se firmará el sábado en Iguazú (Brasil).

Pero, para ello, es necesario el apoyo por mayoría cualificada, y tanto Francia como Italia mantienen sus reticencias. Las negociaciones continúan contrarreloj en Bruselas sobre este asunto.

En la víspera, la Unión Europea acordó el diseño final de las cláusulas de salvaguardia para el acuerdo comercial con Mercosur para proteger a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones latinoamericanas y para intentar sortear las dudas de países reticentes al pacto, como Francia o Italia. Estas permiten a la Comisión Europea investigar y actuar si las importaciones de productos agrícolas sensibles aumentan de forma significativa o entran a precios claramente inferiores a los europeos, e incluyen la posible suspensión temporal de las ventajas comerciales si se detecta un perjuicio, entre otras.

Los países de la Unión Europea tienen que dar luz verde al pacto en su conjunto para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda viajar el sábado a Brasil para firmar definitivamente el pacto con los líderes del Mercosur tras veinticinco años de negociaciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este miércoles que si la Unión Europea decide darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firma el próximo sábado, "no habrá más acuerdo", al menos mientras él esté gobernando en Brasil.