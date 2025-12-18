Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio

El Gobierno Regional finaliza la inversión comprometida con el yacimiento de San Esteban

La cantidad aportada será distribuida en los próximos cuatro años

Estado actual del yacimiento de San Esteban, junto al Corte Inglés.

Estado actual del yacimiento de San Esteban, junto al Corte Inglés. / Israel Sánchez

E. P.

La inversión de la CARM, dentro del convenio para la recuperación y puesta en valor del yacimiento de San Esteban, alcanza los 8.200.000 euros, según la Consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

"Queda así cerrado el compromiso del Gobierno regional con este proyecto emblema para la ciudad de Murcia y para la Región", ha indicado el portavoz del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior, en la que ha apuntado que ahora quedan a la espera de que se apruebe por el Consejo de Ministros.

La cantidad aportada, distribuida en los próximos cuatro años, dentro de un convenio a tres partes entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, contará con un presupuesto total que ascenderá a más de 33 millones de euros.

Un proyecto que tiene el objetivo de proteger y conservar los restos arqueológicos, recuperar también el Jardín de San Esteban y crear un centro de interpretación para que los visitantes puedan conocer la historia de este conjunto arqueológico.

