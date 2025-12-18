El Gobierno Regional finaliza la inversión comprometida con el yacimiento de San Esteban

La inversión de la CARM, dentro del convenio para la recuperación y puesta en valor del yacimiento de San Esteban, alcanza los 8.200.000 euros, según la Consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

"Queda así cerrado el compromiso del Gobierno regional con este proyecto emblema para la ciudad de Murcia y para la Región", ha indicado el portavoz del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior, en la que ha apuntado que ahora quedan a la espera de que se apruebe por el Consejo de Ministros.

La cantidad aportada, distribuida en los próximos cuatro años, dentro de un convenio a tres partes entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, contará con un presupuesto total que ascenderá a más de 33 millones de euros.

Un proyecto que tiene el objetivo de proteger y conservar los restos arqueológicos, recuperar también el Jardín de San Esteban y crear un centro de interpretación para que los visitantes puedan conocer la historia de este conjunto arqueológico.