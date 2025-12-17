El temporal deja sin cosecha de lechuga, brócoli o alcachofa en Totana y Alhama

Pérdidas económicas importantes para los agricultores de municipios como Totana o Alhama de Murcia por las fuertes lluvias que la borrasca Emilia viene dejando desde el pasado fin de semana en la Región de Murcia, con destrozos en plantaciones de lechuga, brócoli o alcachofa.

La gran descarga de agua desde el pasado domingo provocó que buena parte de la cosecha que estaba plantada se echase a perder en esta zona del Bajo Guadalentín.

Así lo aseguró este martes la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita a Totana junto al alcalde, Juan Pagán, y la portavoz del PP alhameña, la exregidora María Cánovas, para conocer de primera mano los daños que se han producido en las últimas horas en estos cultivos.

Rubira lamentó que el temporal azotó las zonas altas y "cayó de forma muy dura" en ramblas como la Santa, Lebor y la del cementerio en Totana; o las de Las Salinas y Celada en Alhama. En ambos municipios, tras las lluvias torrenciales del pasado fin de semana se produjeron grandes avenidas de agua en las ramblas.

Infraestructuras contra la rapidez del agua

"Episodios de este tipo ya los sufrimos hace unos meses en la zona de El Mirador de San Javier con la borrasca Alice. Hoy volvemos a exigir al Gobierno de España la construcción de presas de laminación en ramblas para frenar la intensidad del agua cuando se producen lluvias torrenciales".

"Pedimos al Gobierno de España que lleve a cabo actuaciones en las cabeceras de las ramblas para reducir la velocidad con la que el agua llega a las zonas como en la que nos encontramos", indicó la consejera junto a Pagán.

Los técnicos de las oficinas comarcales agrarias visitan las parcelas dañadas para cuantificar los daños

"Es imprescindible que se lo tomen en serio, que planifiquen y ejecuten actuaciones para reducir la velocidad del agua, para que no haga daño, en este caso, en parcelas agrícolas", añadió.

La consejera reclamó que "se actúe con prevención, anticipándose a situaciones que se repiten con el paso de cada nueva dana" e indicó que los técnicos de las oficinas comarcales agrarias están visitando parcelas para hacer una valoración de los cultivos dañados en esta zona.

El seguro agrario, cada vez más "imprescindible"

Rubira también hizo un llamamiento a los agricultores para que aseguren sus cultivos porque, "desgraciadamente, este tipo de episodios son cada vez más frecuentes y es imprescindible que los agricultores tengan un seguro agrario que cubra económicamente los daños.

En este sentido, destacó que el Gobierno regional ha incrementado su aportación económica destinada al seguro agrario hasta los 7,2 millones de euros en 2025, cuando hace tres años era de unos 3 millones de euros; al tiempo que precisó que se trabaja para que las líneas del seguro se adapten "mejor a realidad agrícola de la Región", para incentivar la contratación en más cultivos.