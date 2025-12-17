Estos son los ganadores del IX Concurso 'Educando contra la Violencia'

La Federación Murciana de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo y la Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ACUM han dado a conocer el fallo del IX Concurso Internacional de Relato Corto y Arte 'Educando contra la Violencia: Sin espacio para la violencia', correspondiente a la edición de 2025.

El certamen, organizado en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, el Consejo Escolar de la Región de Murcia y la Asociación de Creadores y Artistas Palín, tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad frente a todas las formas de violencia y promover la construcción de relaciones sanas e igualitarias a través de la educación.

En esta edición, el concurso ha vuelto a contar con una amplia participación de autores nacionales e internacionales, y ha puesto el acento en el poder de la palabra y la creación artística como herramientas educativas y de transformación social. El jurado ha seleccionado las obras ganadoras entre los trabajos presentados en las modalidades de relato corto y arte, distribuidas en distintas categorías por edades.

Relato corto

En la categoría de Relato Corto, el primer premio en la modalidad de adultos ha recaído en la obra El silencio que gritaba, del autor Albeiro Ardila Flórez, natural de Villavicencio (Colombia), dotado con un cheque de 350 euros. En la modalidad de menores de 18 años, el segundo premio ha sido para Van 100, de María Bethem Rojo Rodríguez, de El Llano de Molina (Molina de Segura), que ha recibido un lote de libros.

Arte

En la categoría de Arte, el premio en la modalidad juvenil ha sido otorgado a la obra Lo que no se ve, de Estrella Herrero López, alumna del IES Santa Elena de Jumilla, en un trabajo coordinado por el docente Guillermo Roji Morcillo. El galardón incluye un cheque de 350 euros para la autora y un lote de libros para el profesor coordinador.

Por su parte, el premio correspondiente a la modalidad infantil, ha sido para la obra Golpe, de Miguel Alejandro Ríos, alumno del Centro García Alix (FADE) de Murcia, coordinado por el docente Miguel Sánchez Villena. El premio consiste en una tableta electrónica para el autor y un lote de libros para el docente.

Con esta novena edición, el concurso reafirma su apuesta por la educación, la creatividad y la participación de niños, jóvenes y adultos como herramientas clave para combatir la violencia y fomentar una sociedad más justa. Las entidades organizadoras han agradecido la implicación y el compromiso de todos los participantes y han anunciado que las obras ganadoras se difundirán a través de las redes sociales @educandocontralaviolencia y @thaderconsumo.