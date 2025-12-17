El secano murciano lucha por su futuro desde Jumilla: 23 millones de ayudas, seguros y batalla en Bruselas

La Mesa del Secano de la Región de Murcia se reunió este martes en Jumilla para poner sobre la mesa una realidad que preocupa desde hace años al sector agrario: la persistente sequía, la caída de la rentabilidad y el riesgo de abandono de explotaciones en uno de los territorios más áridos de Europa. La convocatoria, celebrada a petición del Ayuntamiento, sirvió para repasar ayudas, escuchar al sector y reforzar el compromiso institucional con agricultores y ganaderos.

La alcaldesa de Jumilla, Severa González, abrió la comparecencia destacando la importancia de que la Mesa del Secano se celebrara en el municipio. Según explicó, el encuentro permitió "escuchar las necesidades del sector" y conocer de primera mano las ayudas ya activadas por la Consejería de Agricultura y Agua.

González se mostró satisfecha porque, una vez más, se corroboró que el Altiplano y, en especial Jumilla, se sitúan entre los municipios donde menos llueve de la Región de Murcia. En este sentido, defendió la utilidad de este órgano de trabajo impulsado por el presidente regional, Fernando López Miras, para mantener una "escucha permanente" con el sector y avanzar en soluciones. La alcaldesa agradeció la presencia de las organizaciones agrarias y adelantó que el Ayuntamiento volverá a solicitar que la Mesa se reúna en Jumilla: “Hablar de secano y de lluvia aquí es especialmente importante”.

Más de 23 millones en ayudas al secano en 2025

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, detalló que el Gobierno regional ha destinado en 2025 más de 23,4 millones de euros en ayudas a agricultores y ganaderos de secano, de los cuales el 71% —16,8 millones— proceden de fondos propios de la Comunidad Autónoma. "Lo necesitaban y se lo merecían", afirmó, remarcando el compromiso del Ejecutivo regional con el sector primario.

Entre las principales líneas de apoyo, citó los 4,5 millones para el arranque y replantación del almendro y los 4,9 millones para explotaciones en zonas de montaña o con limitaciones naturales, ambas cofinanciadas con fondos europeos y estatales. A estas se suman 7,3 millones de euros, íntegramente autonómicos, destinados a prácticas favorables para la protección de aves esteparias y la conservación del paisaje de la Red Natura, una ayuda que permitió incluir a agricultores que habían quedado fuera en convocatorias anteriores.

"El mayor desafío del secano es que no llueve", dice Rubira

Rubira recordó que la falta de lluvias, el aumento de costes y la baja rentabilidad amenazaban con provocar el abandono de tierras, lo que llevó al Gobierno regional a habilitar una partida extraordinaria de 8 millones de euros en 2025. De ellos, 7 millones se destinaron a apoyar directamente a la agricultura y la ganadería —5 millones para cultivos como viñedo, cereal, aromáticas y olivar, y 2 millones para ganadería ovina y caprina— y un millón al refuerzo del seguro agrario.

Los representantes del sector agroalimentario y la alcalde de Jumilla, junto a la consjera de Agricultura, Sara Rubira. / CARM

La consejera destacó el esfuerzo realizado en materia de seguros agrarios, cuya dotación ha pasado de 2,4 millones en 2023 a 7,2 millones en la actualidad. Este incremento, señaló, permite que los agricultores paguen menos por asegurar sus explotaciones y ha favorecido un aumento notable de la contratación. En el caso del secano, las toneladas aseguradas han pasado de 49 a 79 y se han superado las 300 pólizas.

Además, la intensidad de las ayudas al seguro ha crecido del 15% al 70% en apenas dos años. "En una región donde llueve poco y, cuando llueve, lo hace de forma torrencial, cada vez es más necesario contar con esta herramienta", indicó Rubira, recordando episodios recientes como las lluvias de mayo en Jumilla, que no siempre benefician a los cultivos.

El viñedo es el cultivo que más ayudas agrícolas ha recibido

El viñedo, el cultivo más castigado

Preguntada por los principales desafíos del secano, la consejera afirmó: "El mayor reto es que no llueve". Por ese motivo, el viñedo ha sido el cultivo que mayor apoyo ha recibido dentro de las ayudas agrícolas, con una subvención de 230 euros por hectárea, al considerarse el más afectado por la sequía prolongada.

Sobre los llamados riegos sociales, Rubira explicó que su inclusión en el cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) deberá abordarse con el Gobierno de España y la Confederación Hidrográfica del Segura, dada su creciente importancia en zonas como el Altiplano, donde no llegan recursos del trasvase ni de la desalación.

Respaldo y reivindicaciones del sector agrario

Desde las organizaciones agrarias, el tono fue de reconocimiento al esfuerzo institucional, pero también de reivindicación. El presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, agradeció el trabajo del Gobierno regional y de la consejera, destacando la colaboración "codo con codo" para afrontar los problemas del secano y las enfermedades que afectan a la ganadería.

José Miguel Marín, presidente de Coag en la Región de Murcia, puso en valor la Mesa del Secano como un instrumento necesario para analizar una agricultura que ocupa más del 50% de la superficie agraria útil regional. Según Marín, las ayudas han sido "fundamentales" tras tres años consecutivos de sequía y recordó que el secano y la ganadería extensiva sostienen el 70% del territorio regional, con un papel clave en la fijación de población y la conservación ambiental. Marín advirtió, además, de la preocupación por la propuesta de reforma de la PAC, con recortes superiores al 20%, y anunció la participación de las organizaciones agrarias en la protesta convocada en Bruselas.

En la misma línea, Carlos Esparcia, secretario de Ganadería y Servicios de UPA Murcia, valoró positivamente las ayudas y el plan plurianual firmado en 2024, aunque insistió en que no cubren todas las necesidades del sector. Además, reclamó mayor certidumbre para garantizar el relevo generacional y una PAC que tenga en cuenta las singularidades del secano murciano.

Por su parte, Eugenio González, agricultor y representante del sector del vino en Fecoam, recordó que Jumilla y el Altiplano se encuentran entre las zonas más secas de Europa, una situación ya analizada en el ámbito comunitario y alertó de la caída de rendimientos en viñedo, almendro y olivar y de una merma de producción que se repite año tras año, aunque mostró confianza en que el apoyo institucional y el trabajo conjunto permitan revertir la tendencia.

Mirada a Bruselas

El encuentro concluyó con la vista puesta en Bruselas, donde representantes del sector y del Gobierno regional se movilizarán este jueves contra los recortes previstos en la Política Agraria Común y para defender los intereses del campo murciano. Un mensaje compartido por todos los asistentes: el secano no solo es una cuestión productiva, sino un pilar social, territorial y ambiental que necesita apoyo sostenido.