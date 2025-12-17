La Región de Murcia se cuela entre los destinos preferidos de los europeos para pasar el fin de año

La Región de Murcia se sitúa entre los destinos españoles con mayor tirón turístico para el final de año y el arranque de 2026, según los datos del buscador de vuelos Jetcost. Las búsquedas de vuelos para viajar entre el 26 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 han aumentado un 10% respecto al mismo periodo del año anterior, confirmando la tendencia al alza de los viajes durante estas fiestas navideñas.

La comunidad destaca especialmente entre los viajeros europeos. Según el análisis de Jetcost, basado en búsquedas reales y no en encuestas, Murcia es el undécimo destino español más demandado por los turistas británicos, uno de los principales mercados emisores hacia España. Además, ocupa el puesto 15 entre los viajeros alemanes y neerlandeses, lo que refuerza su posicionamiento internacional como alternativa de invierno.

Destinos españoles más buscados por los europeos para fin de año / Fuente: Jetcost

El buen clima, los precios más competitivos frente a otros destinos europeos, la gastronomía y la oferta cultural y de ocio explican en buena medida este creciente interés por viajar a la costa y al sureste español en estas fechas. España, de hecho, se ha convertido en el país más buscado por los europeos para comenzar el año 2026, por delante de Italia, Francia, Portugal y Reino Unido.

En el ranking general de destinos españoles más solicitados para fin de año, ciudades como Alicante, Barcelona, Madrid, Tenerife o Málaga lideran las preferencias de los distintos mercados europeos. Sin embargo, la presencia de Murcia en varias de las listas por nacionalidades confirma su progresiva consolidación como destino turístico también fuera de la temporada alta.

Destinos más buscados por los españoles para pasar el fin de año / Fuente: Jetcost

Londrés y París, destinos preferidos por los españoles

Por su parte, para los españoles, las capitales y grandes ciudades de los principales países Europeos como Londres, París, Roma, Praga o Bruselas, junto con otros destinos españoles como Madrid , Tenerife, Gran Canaria, Barcelona y Sevilla han sido los que mejores puestos ocupan en la lista. Mientras que los que han elegido los destinos de larga distancia se han decantado por Nueva York, Marrakech y Estambul.

Desde Jetcost subrayan que estos datos reflejan una demanda real y anticipada, lo que apunta a buenas perspectivas para el sector turístico murciano.