De qué mueren los murcianos: éstos son los últimos datos del INE

Las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades respiratorias fueron las principales causas de muerte entre los murcianos durante el pasado año 2024. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este miércoles los datos definitivos de 2024 de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte, en la que se recoge que durante el último ejercicio fallecieron 11.708 personas en la Región de Murcia, lo que supone un descenso del 5% respecto a las 12.200 defunciones que se registraron en 2023.

Las enfermedades del sistema circulatorio agrupan el mayor número de muertes en la Comunidad en 2024, con un total de 3.276 defunciones, aunque muestran una ligera caída frente a las cifras del año anterior, cuando se alcanzaron los 3.502 casos. Dentro de estas, destacan las enfermedades cerebrovasculares (760); las enfermedades hipertensivas (585); las enfermedades isquémicas del corazón (529), y otras enfermedades de corazón (840).

Le siguen en segunda posición los tumores, con 3.131 muertes el pasado año, dos más que en el ejercicio anterior. Entre los cánceres que más fallecimientos causaron en 2024 en la Región de Murcia se encuentran los tumores de tráquea, bronquios y pulmón (655); así como los de mama (181) y el cáncer de próstata (162).

El INE informa de que la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte constituye una de las fuentes de información más importantes en el campo de la Sanidad. Se realiza siguiendo los criterios establecidos por la OMS en la clasificación internacional de enfermedades (CIE), que recoge más de 12.000 enfermedades.

Los datos se obtienen a través de tres cuestionarios: certificado médico de defunción/boletín estadístico de defunción, boletín estadístico de defunción judicial y boletín estadístico de parto, además de la información proporcionada directamente por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Entre las principales causas de muerte en la Región de Murcia en 2024 destacan:

Enfermedades de corazón (840).

Enfermedades cerebrovasculares (760).

Tumor de tráquea, bronquios y pulmón (655).

Enfermedades hipertensivas (585).

Enfermedades isquémicas de corazón (529).

Alzheimer (512).

Neumonía (324).

Infarto agudo de miocardio (304).

Tumor maligno de mama (181).

Tumor maligno de próstata (162).

Este último informe del INE recoge también que a nivel nacional en 2024 fallecieron 436.118 personas en España, un 0,6% menos que en 2023. En todo el país, la causa más frecuente de muerte fueron las enfermedades isquémicas de corazón (26.851 fallecidos); seguido de cáncer de bronquios y pulmón (23.239); enfermedades cerebrovasculares (22.894); demencias (21.962); e insuficiencia cardíaca (18.295), entre otras.

