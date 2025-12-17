Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sondeo electoralMuerto en MazarrónOposiciones EducaciónRescate en ÁguilasEntradas Real Murcia - Betis
instagramlinkedin

Salud

Llamamiento urgente a donar sangre ante la falta de reservas en los hospitales de la Región

La necesidad es inmediata en los grupos sanguíneos 0-, A-, B- y AB-, que presentan niveles críticos

Campaña de donación de sangre en el Ayuntamiento en una imagen de archivo

Campaña de donación de sangre en el Ayuntamiento en una imagen de archivo / Juan Carlos Caval

Joaquín Vallés

El Centro Regional de Hemodonación ha realizado este miércoles un llamamiento urgente para reforzar las reservas de sangre en los hospitales de la Región de Murcia, especialmente de los grupos 0-, A-, B- y AB-, cuyos niveles se encuentran en situación crítica.

Según ha informado el organismo, la necesidad es inmediata en el caso de estos grupos sanguíneos, mientras que los donantes de 0+ y A+ pueden acudir a donar en un plazo de dos o tres días, y el resto de grupos hacerlo con normalidad.

Requisitos para donar

El Centro recuerda que para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer anemia, residir en España y encontrarse en buen estado de salud.

Las donaciones pueden realizarse en el punto fijo del Centro Regional de Hemodonación, ubicado en el Paseo de Garay, número 2, de Murcia, que permanecerá abierto hasta las 20.30 horas, así como en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 15.00 a 21.00 horas.

Además, este miércoles se han habilitado otros puntos de extracción en el IES Gil de Junterón, en Beniel, hasta las 14.00 horas, y en los centros de salud de Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras, donde se podrá donar entre las 17.00 y las 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
  2. Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
  3. El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
  4. Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla
  5. El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio
  6. El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región
  7. Un nuevo sondeo dispara a Vox y lo confirma como segundo partido más votado en la Región de Murcia
  8. Segundo intento para el Riacho de la Morda de Murcia, que estará concluido en verano

Ni el más caro ni el más anunciado: Consumur da las claves a los murcianos para elegir un buen juguete en Navidad

Ni el más caro ni el más anunciado: Consumur da las claves a los murcianos para elegir un buen juguete en Navidad

El secano murciano lucha por su futuro desde Jumilla: 23 millones de ayudas, seguros y batalla en Bruselas

El secano murciano lucha por su futuro desde Jumilla: 23 millones de ayudas, seguros y batalla en Bruselas

Impulso a la investigación en la UMU: crearán tres nuevos institutos

Impulso a la investigación en la UMU: crearán tres nuevos institutos

Llamamiento urgente a donar sangre ante la falta de reservas en los hospitales de la Región

Llamamiento urgente a donar sangre ante la falta de reservas en los hospitales de la Región

De qué mueren los murcianos: éstos son los últimos datos del INE

De qué mueren los murcianos: éstos son los últimos datos del INE

La Asamblea aúna fuerzas con el Poder Judicial para pedir 18 unidades judiciales más para la Región

La Asamblea aúna fuerzas con el Poder Judicial para pedir 18 unidades judiciales más para la Región

¿Cuánto dinero hace falta para iniciar un negocio en la Región de Murcia?

¿Cuánto dinero hace falta para iniciar un negocio en la Región de Murcia?

Nueva redada contra el narcotráfico en el el barrio del Polígono de La Paz de Murcia

Tracking Pixel Contents