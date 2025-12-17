Llamamiento urgente a donar sangre ante la falta de reservas en los hospitales de la Región

El Centro Regional de Hemodonación ha realizado este miércoles un llamamiento urgente para reforzar las reservas de sangre en los hospitales de la Región de Murcia, especialmente de los grupos 0-, A-, B- y AB-, cuyos niveles se encuentran en situación crítica.

Según ha informado el organismo, la necesidad es inmediata en el caso de estos grupos sanguíneos, mientras que los donantes de 0+ y A+ pueden acudir a donar en un plazo de dos o tres días, y el resto de grupos hacerlo con normalidad.

Requisitos para donar

El Centro recuerda que para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer anemia, residir en España y encontrarse en buen estado de salud.

Las donaciones pueden realizarse en el punto fijo del Centro Regional de Hemodonación, ubicado en el Paseo de Garay, número 2, de Murcia, que permanecerá abierto hasta las 20.30 horas, así como en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 15.00 a 21.00 horas.

Además, este miércoles se han habilitado otros puntos de extracción en el IES Gil de Junterón, en Beniel, hasta las 14.00 horas, y en los centros de salud de Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras, donde se podrá donar entre las 17.00 y las 21.00 horas.