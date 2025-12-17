Impulso a la investigación en la UMU: crearán tres nuevos institutos

La Universidad de Murcia (UMU) da un nuevo paso en su apuesta por la investigación y la innovación con la creación de tres nuevos institutos universitarios de investigación, una acción aprobada por su Consejo de Gobierno de esta semana y que permitirá reforzar el papel de la universidad como referente científico, al tiempo que contribuye al desarrollo social y económico de la Región de Murcia.

Los nuevos centros son el Instituto Universitario de Investigación Multidisciplinar en Biomarcadores de la Universidad de Murcia, el Instituto Universitario de Investigación en Agroalimentación de la Universidad de Murcia y el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Marinas de la Universidad de Murcia.

Según explican desde la institución, el de Biomarcadores reunirá a personal investigador de distintas disciplinas para avanzar en el estudio de los biomarcadores, herramientas clave para mejorar la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades, así como la salud y el bienestar dentro del concepto One-Health. Su enfoque integrador permitirá trasladar los avances científicos a aplicaciones prácticas de gran impacto social.

El Instituto de Investigación en Agroalimentación centrará su actividad en mejorar la producción, la calidad y la seguridad de los alimentos, abordando retos como la sostenibilidad, el cambio climático o la innovación en el sector agroalimentario. El instituto trabajará de la mano del tejido productivo para generar conocimiento útil que contribuya a una alimentación más segura, sostenible y de calidad.

Por su parte, el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Marinas impulsará la investigación sobre los ecosistemas marinos y costeros, la acuicultura, la biodiversidad y la economía azul. Su labor será clave para avanzar en la conservación del medio marino y en el uso sostenible de los recursos marinos, con un impacto directo en sectores estratégicos como la pesca, el turismo y la protección del litoral.

De esta forma, la UMU continúa ampliando y consolidando su red de institutos universitarios de investigación, a la que se suman otros centros ya existentes como el Instituto en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Instituto de Investigación de Óptica y Nanofísica, el Instituto de Investigación en Envejecimiento y el Instituto de Investigación en Bioderecho.

Aumento salarial

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia también aprobaba este martes el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2026, que se elevará para su aprobación definitiva al Pleno del Consejo Social del próximo jueves. El presupuesto de la UMU para 2026 se eleva a 296,15 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,65% respecto al ejercicio anterior.

"El delicado escenario económico-administrativo actual, sin presupuestos generales del Estado para 2026 y con la prórroga de presupuestos 2025 en el caso de la Comunidad, determina la exigencia de la máxima prudencia en la elaboración del presupuesto", manifiestan fuentes de la UMU.

El aumento del presupuesto se debe, en parte, a la necesidad de hacer frente al crecimiento de los salarios aprobado por el Estado, ya que los gastos de personal aumentan 22 millones de euros, en su mayor parte originados por la subida salarial de 2026, a la que se suma la subida de 2025, que deberá esperar hasta enero para ser abonada.

Además, la UMU ha aprobado la propuesta de Máster en Ciencia Abierta y Gestión de Datos en Investigación a iniciativa de la Facultad de Comunicación y Documentación. La Universidad de Murcia actúa como coordinadora del máster en el que participan la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Barcelona y Universidad Politécnica de Valencia. Las personas egresadas del Máster Interuniversitario en Ciencia Abierta y Gestión de Datos de Investigación poseerán un perfil profesional altamente especializado y orientado a la innovación, la ética y la sostenibilidad en la gestión del conocimiento científico, capaz de liderar la transformación del ecosistema de investigación hacia modelos abiertos, colaborativos y sostenibles.