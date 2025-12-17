El emprendimiento regional remonta el vuelo: ocho empresas se crean cada día y sobreviven más que la media nacional

El emprendimiento de trabajadores por cuenta propia en la Región de Murcia vuelve a recuperar el músculo que había perdido hace unos años durante la crisis de la covid, que hizo que muchos negocios tuvieran que echar el cierre, y se consolida pese a la actual incertidumbre económica global.

Si la Comunidad se había quedado bastante atrás desde hace cinco años respecto a la media nacional en la tasa de actividad emprendedora, los últimos datos apuntan a que el ritmo ha vuelto a crecer de forma importante hasta situarse en el 6,1%, una cifra que está ligeramente por debajo de la media nacional pero que evidencia señales claras de estabilidad y consolidación de su tejido empresarial en el último año.

Así lo resalta el estudio Evolución y claves de la actividad emprendedora en la Región de Murcia del Informe GEM 2024-2025 elaborado por la Universidad de Murcia (UMU) y que fue presentado este miércoles. Entre otras conclusiones importantes, los datos apuntan hacia un aumento de la intención de los murcianos de emprender y a una mayor fortaleza de los negocios ya establecidos.

Aunque desde 2020 la tasa de actividad emprendedora ha estado ligeramente por debajo del conjunto de España, la vicerrectora de UMU y coordinadora del estudio, Alicia Rubio, señaló que muestra que la diferencia se ha ido reduciendo progresivamente hasta quedar en apenas unas décimas.

El abandono empresarial se sitúa en el 2,4%, casi un punto por debajo de la media nacional

En estos momentos en la Región se crean 8,2 empresas al día, frente a las 6,5 de media nacional. Además, la supervivencia de estos negocios con el paso del tiempo es mayor que en la del conjunto del país.

Así, el abandono empresarial se sitúa en el 2,4%, casi un punto por debajo de la media española (3,5%) según los datos del último año. Las principales causas que explican que tiren la toalla con el negocio que montaron son la falta de rentabilidad, la obtención de otro empleo, la oportunidad de vender el negocio y, en menor medida, la jubilación.

Uno de cada diez murcianos se lo piensa

Otro de los indicadores más destacados es que casi uno de cada murcianos (9,9%) declaró su intención de emprender en los próximos tres años, lo que supone un incremento de 1,4 puntos respecto al año anterior. En la actualidad, el 3,8% de la población cuenta con un emprendimiento joven, mientras que el 5,5% gestiona un negocio consolidado, cifras superiores a las registradas en 2023.

Esta 'radiografía' de la situación emprendedora de la Región de Murcia se ha podido hacer tras realizar sondeos y encuestas a 1.000 habitantes de la Región que tenían entre 18 y 64 años.

El informe constata que los hombres presentan tasas de emprendimiento superiores a las mujeres en todas las fases del proceso, una brecha que también se reproduce a nivel nacional. En cuanto al abandono empresarial, en 2024 el 2,4% de la población murciana dejó su iniciativa, un dato algo mayor que el de 2023, pero muy inferior a la media española.

Lo hacen por necesidad

La necesidad de ganarse la vida sigue siendo el principal motor del emprendimiento en Murcia: el 73% de los emprendedores señala este motivo, en una tendencia creciente. Le siguen el deseo de marcar una diferencia en el mundo o generar una renta elevada (41%). La tradición familiar gana peso y alcanza el 18%, aunque continúa siendo la motivación menos frecuente.

La mayoría de los emprendedores tiene entre 25 y 44 años, mientras que los negocios consolidados están liderados principalmente por personas de 35 a 54 años. Destaca el mayor nivel formativo de las mujeres emprendedoras recientes, especialmente en estudios de grado y máster, aunque persiste la ausencia de mujeres con doctorado en todas las fases del proceso emprendedor.

Los hombres tienen mayores tasas de emprendimiento, aunque las mujeres destacan por su mayor formación

Las emprendedoras murcianas comparten con los hombres la motivación de crear empresas por necesidad o para mejorar su situación económica, pero destacan respecto a ellos en impulsar negocios con un mayor componente social y de sostenibilidad, orientados a resolver problemas de la sociedad.

La estrategia regional "se cumple"

Por su parte, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que estos resultados coinciden con el final de la Estrategia Regional de Emprendimiento 2022-2025, cuyos objetivos, afirmó, "se están cumpliendo". El balance definitivo de esta estrategia se presentará a comienzos de enero, al tiempo que el Gobierno regional ya trabaja en una nueva estrategia que se prevé que se presente a principios del próximo año.

La consejera atribuyó el buen comportamiento del emprendimiento a las políticas impulsadas por el Ejecutivo murciano, como la cuota cero para autónomos durante los dos primeros años, las ayudas iniciales al emprendimiento y el apoyo específico al comercio, donde 2,7 millones de euros han beneficiado a 900 comerciantes.

"Estamos impulsando claramente el emprendimiento tecnológico", señaló, destacando también la completa línea de ayudas del Instituto de Fomento, que acompaña a los proyectos desde la fase semilla hasta las rondas de inversión.

En cuanto a la percepción de una ligera reducción de la burocracia por parte de los emprendedores, López Aragón recordó que la Ley de Simplificación Administrativa, ratificada en octubre por la Asamblea Regional, está ya en aplicación, aunque reconoció que "todavía es pronto" para evaluar plenamente sus efectos.