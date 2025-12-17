En directo | La creación de nuevas unidades judiciales y la vivienda asequible, entre los temas a debatir en la Asamblea Regional

La Asamblea Regional acoge este miércoles la sesión plenaria, prevista a las 09.30 horas. El rechazo de imposiciones ideológicas en los municipios y la recuperación para la gestión directa del 112 son algunos de los temas que se debatirán en la Cámara.

Pleno de la Asamblea celebrado el pasado mes de noviembre / Loyola Pérez de Villegas

En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día: