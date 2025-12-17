Política
En directo | La creación de nuevas unidades judiciales y la vivienda asequible, entre los temas a debatir en la Asamblea Regional
Los diputados debatirán este miércoles mociones como el rechazo de imposiciones ideológicas en los municipios y la recuperación para la gestión directa del 112
La Asamblea Regional acoge este miércoles la sesión plenaria, prevista a las 09.30 horas. El rechazo de imposiciones ideológicas en los municipios y la recuperación para la gestión directa del 112 son algunos de los temas que se debatirán en la Cámara.
En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:
- Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de creación de 18 nuevas unidades judiciales para la Región de Murcia (MOCP-0756), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Moción en Pleno sobre reprogramación de los Fondos FEDER a vivienda asequible (MOCP-0864), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Moción en Pleno sobre rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España (MOCP-0856), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Moción en Pleno sobre recuperación para la gestión pública directa del servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de gestión de Emergencias 112 en la CARM (MOCP-0792), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Moción en Pleno sobre anulación de los mapas de delimitación de las zonas de flujo preferente en el municipio de Lorca y la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en el Plan de Defensa de las Inundaciones (MOCP-0828), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Moción en Pleno sobre reprobación al consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital (MOCP-0861), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
- Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla
- El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio
- El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región
- Un nuevo sondeo dispara a Vox y lo confirma como segundo partido más votado en la Región de Murcia
- Segundo intento para el Riacho de la Morda de Murcia, que estará concluido en verano