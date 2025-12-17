¿Cuánto dinero hace falta para iniciar un negocio en la Región de Murcia?

A cada vez más trabajadores murcianos se les pasa por la cabeza la idea de emprender y montar su propio negocio. Esta tendencia de creación de una pequeña y mediana empresa (pyme) sigue viéndose como una oportunidad 'extra' de crecimiento personal y económico, ya que permite generar empleo, ganar autonomía profesional y, también, construir un futuro profesional más estable y, en muchas ocasiones y a pesar de los quebraderos de cabeza, la posibilidad de mejorar la calidad de vida.

Pero lo que se preguntan muchos de ellos es, aparte de todos los requisitos, trámites administrativos y burocráticos que son necesarios cumplir para ponerlo en marcha, ¿qué dinero se necesita en la Región de Murcia para poder hacerlo realidad?

Lógicamente, no cuesta lo mismo impulsar un negocio desde cero en Murcia que en otras comunidades u otras ciudades españolas como Madrid o Barcelona que requieren un mayor esfuerzo económico.

El capital semilla medio necesario para poner en marcha un negocio en la Región de Murcia fue el pasado año de 70.858 euros, una diferencia de 13.621 euros menos que lo que en el año 2023, cuando había que aportar, de media, unos 84.479 euros en la Comunidad.

Las mujeres logran montarse por su cuenta con menos capital y dependen más de ahorros propios

Es otro de los resultados más llamativos expuestos en el estudio Evolución y claves de la actividad emprendedora en la Región de Murcia del Informe GEM 2024-2025 elaborado por la Universidad de Murcia (UMU) y que fue presentado este miércoles donde se expuso que casi uno de cada diez murcianos (9,9%) declaró su intención de emprender en los próximos tres años, lo que supone un incremento de 1,4 puntos respecto al año anterior.

Brecha de género financiera

En cuanto a la diferencia por sexos, ellas requieren un promedio de 17.770 euros frente a los hombres, con 100.000 euros. El porcentaje de proyectos con una necesidad de financiación mayor a 100.000 euros en la Comunidad es del 24% en el caso de los hombres; mientras que en caso de las mujeres emprendedoras en la Región no existen iniciativas lideradas por que lleguen a este nivel de financiación.

Las iniciativas lideradas por mujeres continúan estando menos capitalizadas que las de los hombres y se financian, principalmente, con ahorros personales, también, aunque en menor medida influyen también las ayudas familiares.

Los préstamos concedidos por bancos y entidades financieras ocupan el último lugar tanto a nivel regional como nacional a la hora de conseguir dinero y financiación para ver cómo la idea de negocio es una realidad.