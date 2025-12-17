Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sondeo electoralMuerto en MazarrónOposiciones EducaciónRescate en ÁguilasEntradas Real Murcia - Betis
instagramlinkedin

Vivienda

Destinan casi 600.000 euros para recuperar el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia

El Ministerio de Vivienda transferirá un total de 17 millones de euros a todas las Comunidades

Imagen de archivo de la inauguración de la recuperación de la cisterna romana de La Calderona.

Imagen de archivo de la inauguración de la recuperación de la cisterna romana de La Calderona. / L.O.

La Opinión

La Opinión

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recibirá 599.496,11 euros de parte del Ministerio de Vivienda y Agenda urbana para recuperar monumentos y bienes del Patrimonio Histórico.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado la segunda resolución parcial definitiva correspondiente a la convocatoria del Programa 2% Cultural de 2023, por la que se destinan cerca de 17 millones de euros a la recuperación de 24 elementos del Patrimonio Histórico - del total de 80 millones que pretende dar todo el programa-.

La recuperación de estos 24 inmuebles, ubicados en diez comunidades autónomas, se suma a las 1.249 actuaciones ya financiadas a través de este programa, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana gestiona conjuntamente con los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible y de Cultura, así como a los 57 proyectos aprobados recientemente en la primera resolución parcial definitiva de esta misma convocatoria, lo que hace un total de 1.330 de intervenciones financiadas por el Programa 2% Cultural hasta la fecha.

Esta segunda resolución beneficia al Patrimonio Cultural, situado en diez comunidades autónomas, con la siguiente distribución económica: Andalucía, 5,11 millones de euros; Aragón, 679.257,79 euros; Illes Balears, 548.428,34 euros; Castilla-La Mancha, 1,76 millones de euros; Castilla y León, 2,25 millones de euros; Cataluña, 4,33 millones de euros; Comunitat Valenciana, 168.050,75 euros; Extremadura, 73.000 euros; y La Rioja, 1,39 millones de euros.

En total, la Administración General del Estado ha invertido más de 756 millones de euros en la recuperación del patrimonio a través del Programa de ayudas del 2% Cultural.

Tras la aprobación de la resolución provisional el 21 de diciembre de 2024, el procedimiento de concesión de ayudas ha continuado su tramitación, lo que ha permitido aprobar la primera y la segunda resolución parcial definitiva. En ellas se recogen los proyectos que han cumplido los requisitos establecidos y han aportado en plazo la documentación obligatoria prevista en el artículo 8.7 de la Orden FOM/1932/2014, por la que se aprueban las bases reguladoras.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana efectuará un pago anticipado para cada una de las actuaciones durante el ejercicio 2025, por el importe recogido en el listado, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Orden FOM/1932/2014.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
  2. Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
  3. El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
  4. Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla
  5. El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio
  6. El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región
  7. Las ayudas para gafas y lentillas se pueden solicitar desde hoy en más de 400 ópticas murcianas
  8. Un nuevo sondeo dispara a Vox y lo confirma como segundo partido más votado en la Región de Murcia

Destinan casi 600.000 euros para recuperar el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia

De qué mueren los murcianos: éstos son los últimos datos del INE

De qué mueren los murcianos: éstos son los últimos datos del INE

El secano murciano lucha por su futuro desde Jumilla: 23 millones de ayudas, seguros y batalla en Bruselas

El secano murciano lucha por su futuro desde Jumilla: 23 millones de ayudas, seguros y batalla en Bruselas

¿Cuánto dinero hace falta para iniciar un negocio propio en la Región de Murcia?

¿Cuánto dinero hace falta para iniciar un negocio propio en la Región de Murcia?

La Unidad de Esclerosis Múltiple de la Arrixaca organiza la primera escuela de familiares y cuidadores

Estos son los ganadores del IX Concurso 'Educando contra la Violencia'

Estos son los ganadores del IX Concurso 'Educando contra la Violencia'

Ni el más caro ni el más anunciado: Consumur da las claves a los murcianos para elegir un buen juguete en Navidad

Ni el más caro ni el más anunciado: Consumur da las claves a los murcianos para elegir un buen juguete en Navidad

Impulso a la investigación en la UMU: crearán tres nuevos institutos

Impulso a la investigación en la UMU: crearán tres nuevos institutos
Tracking Pixel Contents