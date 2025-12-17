Destinan casi 600.000 euros para recuperar el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recibirá 599.496,11 euros de parte del Ministerio de Vivienda y Agenda urbana para recuperar monumentos y bienes del Patrimonio Histórico.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado la segunda resolución parcial definitiva correspondiente a la convocatoria del Programa 2% Cultural de 2023, por la que se destinan cerca de 17 millones de euros a la recuperación de 24 elementos del Patrimonio Histórico - del total de 80 millones que pretende dar todo el programa-.

La recuperación de estos 24 inmuebles, ubicados en diez comunidades autónomas, se suma a las 1.249 actuaciones ya financiadas a través de este programa, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana gestiona conjuntamente con los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible y de Cultura, así como a los 57 proyectos aprobados recientemente en la primera resolución parcial definitiva de esta misma convocatoria, lo que hace un total de 1.330 de intervenciones financiadas por el Programa 2% Cultural hasta la fecha.

Esta segunda resolución beneficia al Patrimonio Cultural, situado en diez comunidades autónomas, con la siguiente distribución económica: Andalucía, 5,11 millones de euros; Aragón, 679.257,79 euros; Illes Balears, 548.428,34 euros; Castilla-La Mancha, 1,76 millones de euros; Castilla y León, 2,25 millones de euros; Cataluña, 4,33 millones de euros; Comunitat Valenciana, 168.050,75 euros; Extremadura, 73.000 euros; y La Rioja, 1,39 millones de euros.

En total, la Administración General del Estado ha invertido más de 756 millones de euros en la recuperación del patrimonio a través del Programa de ayudas del 2% Cultural.

Tras la aprobación de la resolución provisional el 21 de diciembre de 2024, el procedimiento de concesión de ayudas ha continuado su tramitación, lo que ha permitido aprobar la primera y la segunda resolución parcial definitiva. En ellas se recogen los proyectos que han cumplido los requisitos establecidos y han aportado en plazo la documentación obligatoria prevista en el artículo 8.7 de la Orden FOM/1932/2014, por la que se aprueban las bases reguladoras.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana efectuará un pago anticipado para cada una de las actuaciones durante el ejercicio 2025, por el importe recogido en el listado, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Orden FOM/1932/2014.