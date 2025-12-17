El campo murciano desembarca este jueves en Bruselas para defender la PAC

El campo europeo volverá a levantar la voz este jueves en Bruselas y lo hará, por primera vez, de forma unitaria. Agricultores y ganaderos de los 27 Estados miembros están llamados a participar en una movilización sin precedentes convocada por el COPA-Cogeca, a la que se sumarán miles de profesionales del sector. Desde la Región de Murcia, las principales organizaciones agrarias —Asaja, Coag y UPA— viajarán de forma conjunta a la capital comunitaria para defender una Política Agraria Común (PAC) fuerte, con presupuesto suficiente y sin recortes que pongan en riesgo el futuro del sector.

La protesta, en la que se espera que participen 10.000 personas, llega en un momento especialmente delicado. La propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 presentada por la Comisión Europea plantea un cambio profundo en la estructura de la PAC, con la creación de un fondo único que diluye sus dos pilares tradicionales y abre la puerta a una posible renacionalización de las ayudas. Las organizaciones agrarias alertan de que este nuevo enfoque supondría un recorte efectivo de alrededor del 20 por ciento de los fondos destinados a la agricultura, con consecuencias directas sobre la renta de los productores, el desarrollo rural y la cohesión territorial.

En el caso de España, el impacto sería notable. Según los datos conocidos hasta ahora, el país dispondría de cerca de 79.900 millones de euros para repartir entre ayudas agrícolas y fondos regionales en el periodo 2028-2034, una cifra que, a juicio del sector, no garantiza la estabilidad del modelo agrario actual. Más allá del volumen económico, las organizaciones subrayan que lo más preocupante es la pérdida de una política verdaderamente común, la única que sigue vertebrando el proyecto europeo desde sus orígenes.

Desde la Región de Murcia, la movilización se vive como un punto de inflexión. El presidente de Coag en la Región de Murcia, José Miguel Marín, considera que la convocatoria tiene un carácter "estratégico" y responde a la gravedad del momento. A su juicio, el sector europeo se ve obligado a reaccionar de forma conjunta para evitar que la PAC pierda su esencia. "Es prioritario que no se recorte el presupuesto ni se rompa la estructura de la PAC, porque es la única política realmente común que tiene hoy la Unión Europea y la que ha sostenido al sector durante décadas", subraya.

Marín advierte de que el problema no es solo el dinero, sino la desaparición de un marco claro sobre el destino de los fondos. El dirigente de COAG alerta especialmente del desmantelamiento del segundo pilar, el de Desarrollo Rural, que podría sufrir una reducción de hasta el 40 por ciento. "No es solo cuánto te quitan, sino que no te digan para qué van a servir los fondos. Eso genera una enorme incertidumbre y pone en riesgo medidas clave para el clima, la agricultura ecológica o la incorporación de jóvenes", explica.

Una visión que comparte el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, quien define la propuesta de la Comisión como "un ataque directo" a la política agraria común. Para Gálvez, la movilización es histórica tanto por el momento como por la amplitud de la convocatoria. "Nunca antes se había organizado una manifestación de este calibre a nivel europeo. Llega justo cuando se cuestiona la principal política común de la UE", señala.

Gálvez traslada el debate al terreno regional y advierte de que un recorte de ese calibre tendría efectos inmediatos en la agricultura murciana. La nueva estructura planteada, explica, dificultaría la aplicación de medidas adaptadas a las particularidades del territorio. "Se habla de sostenibilidad, digitalización o relevo generacional, pero al mismo tiempo se reducen los fondos que hacen posible avanzar en esas direcciones", lamenta.

Las organizaciones agrarias también denuncian que, mientras se exige más a los agricultores en materia medioambiental y administrativa, se multiplican los obstáculos burocráticos y se mantienen acuerdos comerciales con terceros países que, a su juicio, generan competencia desleal. Todo ello ha vuelto a situar al sector en una posición defensiva, obligándolo a salir de nuevo a la calle.

UPA-Murcia también llevará las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la Región a Bruselas. Acudirán el secretario general y el vicesecretario general, Marcos Alarcón y Carlos Esparcia, quienes advierten que están en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y el modelo de producción agraria europeo basado en explotaciones familiares. "La exigencia de una política comercial justa, las incertidumbres que generan acuerdos como el de Mercosur y una simplificación normativa real de la PAC formarán parte también de las reivindicaciones que se expresarán en la manifestación", aseguran.

La Comunidad, alineada con las demandas agrícolas

Por su parte, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, destacó la necesidad de que la UE mantenga un presupuesto sólido para el sector agrario, advirtiendo que "para que la agricultura y la ganadería tengan futuro necesitamos que el presupuesto europeo no se reduzca". Rubira señaló que desde el Gobierno regional se demanda un nuevo marco financiero que realmente apoye a los profesionales del campo, subrayando que esto solo se conseguirá con “más fondos de los ahora propuestos y que mantenga el actual sistema de dos pilares”.

Además, la consejera expresó su confianza en que la Comisión Europea avance hacia una propuesta que tenga en cuenta las demandas de las regiones. Según Rubira, es esencial que las instituciones europeas "escuchen sus demandas, comprendan sus problemas y pongan las soluciones necesarias para que la Europa del futuro siga teniendo a estos profesionales que producen alimentos saludables para la población europea".

Con estas palabras, Rubira dejó claro que el Gobierno regional apuesta por una política agraria común fuerte, estructurada y con recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad y el relevo generacional en la agricultura y la ganadería.