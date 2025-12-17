Las ayudas para gafas y lentillas se pueden solicitar desde hoy en más de 400 ópticas murcianas

Ayudar a las familias en el cuidado de la salud visual de los menores de edad. Ese es el objetivo del Plan VEO, una iniciativa del Ministerio de Sanidad que entra en vigor esta misma semana y que otorgará ayudas directas de hasta 100 euros para la compra de gafas o lentillas a menores de 16 años. Hasta el momento, son más de 400 ópticas de la Región las que se han sumado al programa que coordina el Consejo General de Ópticos-Optometristas y en las que se puede solicitar esta prestación.

El Plan VEO, presentado este martes por la ministra Mónica García, contempla una subvención para menores de 16 años de un máximo de 100 euros por beneficiario con los que se cubriría parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

Sanidad explica que esta medida tiene carácter excepcional y trata de dar respuesta a una necesidad de salud pública "para reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia". Para ello cuentan con un presupuesto cercano a los 48 millones de euros que cubrirá dos anualidades. Las ayudas pueden solicitarse desde este miércoles y hasta el 31 de diciembre de 2026.

El estrabismo, el ojo vago o la hipermetropía, entre los casos más frecuentes en menores

El programa puede llegar a beneficiar a más de 53.000 niños y adolescentes de la Región de Murcia, teniendo en cuenta que cerca del 20% de los menores suele presentar problemas visuales, tal y como afirma la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia, Esther Mainar. Entre los defectos visuales más frecuentes a estas edades se encuentra el estrabismo, la diferente graduación, factores como el ojo vago o la hipermetropía, entre otros.

Cómo funciona

La ayuda que concede Sanidad cubre el modelo de gafas o lentillas hasta un máximo de 100 euros por menor al año. De esta forma, si el coste de las gafas o lentillas es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia solo tendrá que abonar la diferencia. En el caso de las lentillas, se contempla que la ayuda cubra también el líquido y las unidades necesarias para un año.

El Ministerio contempla dos tipos de situaciones: la primera vez que se detecta un problema de visión a través de una revisión en Atención Primaria, tras la cual el menor es derivado a un servicio público de Oftalmología y el especialista receta gafas o lentillas. En este caso, la familia puede acudir con la receta a una de las ópticas adheridas al Plan y adquirirlas. La segunda opción es cuando el diagnóstico del problema visual ha sido previo al inicio del plan. En esta situación, si el menor ya usaba gafas o lentillas antes de la puesta en marcha de VEO, podrá acceder a la ayuda si un óptico-optometrista determina que necesita un nuevo equipo y debe renovar el actual.

La presidenta de los ópticos murcianos considera que todo plan que ayude a las familias a adquirir estos productos de salud visual es bienvenido, aunque recuerda que son los propios establecimientos los que adelantan el dinero, ya que tendrán que costear ellos las gafas o lentillas de los menores que se beneficien del programa hasta que reciban la ayuda del Gobierno, para lo que pueden llegar a pasar unos dos meses.

Los establecimientos costearán las gafas o lentillas hasta que reciban el dinero del Ministerio

Esther Mainar recuerda que el programa se está centralizando a través del Consejo General de Ópticos-Optometristas, que ha sido designado como entidad colaboradora, asumiendo funciones de coordinación con las ópticas, verificación documental, compensación de costes y seguimiento del programa. En estos momentos hay unas 470 ópticas en la Región de Murcia y de ellas, casi la totalidad, más de 400, ya se han inscrito en el Plan VEO. A nivel nacional son más de 4.400 las que se han sumado hasta el momento.

La presidenta del Colegio de Ópticos de la Región reconoce que "hay lentes de contacto que son muy caras o usuarios que requieren adaptaciones muy especializadas y cambiarlas hasta dos veces al año, lo que supone un importante desembolso económico para las familias", al tiempo que calcula que el tique de gasto medio a estas edades está sobre los 150 euros.

Miopía, hipermetropía y astigmatismo

Sanidad insiste en que los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar, con prevalencias mayores en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores. En los casos en los que no existe una corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida.

Además, numerosos estudios han constatado que los niños de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales que necesitan, lo que también perpetúa desigualdades sociales y educativas.

Convivirá con la deducción autonómica de la Región de Murcia

Las ayudas directas del Ministerio de Sanidad para la compra de lentes de contacto o lentillas convivirán con la nueva deducción autonómica que ha aprobado este mismo año el Gobierno de la Región de Murcia y que se aplicará en la próxima declaración de la Renta. El proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2025 contemplaba hasta siete nuevas deducciones, una de ellas es una deducción del 30% por la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza para los menores de 12 años y con un máximo de 100 euros. En este caso, a diferencia de otras deducciones, no se establece límite de renta.

Desde la Consejería de Economía y Hacienda afirman que las dos ayudas -subvención directa y deducción- son independientes y que esta última se aplicará en la Renta que se haga el próximo año 2026.