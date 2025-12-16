Vuelven las consultas de tarde a Oncología de la Arrixaca por falta de espacio

Los especialistas que trabajan y atienden cada día a pacientes en el Hospital de Día de la Arrixaca vienen luchando desde hace años contra la falta de espacio. Estas dependencias del principal centro sanitario de la Región se han quedado pequeñas, con distintos servicios, unidades y consultas encajadas como si de un puzzle se tratara, lo que ha obligado a volver a atender a pacientes oncológicos en horario de tarde.

El servicio de Oncología es uno de los que se encuentra en el Hospital de Día, por cuyas consultas pasan en cada jornada más de 300 pacientes y donde otros más de 120 reciben sus tratamientos contra el cáncer, según las cifras que maneja el jefe de Oncología, José Luis Alonso. Este profesional recibía ayer "con emoción" el anuncio que realizaba el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de la salida a licitación del anteproyecto del nuevo Hospital de Día Oncológico de la Arrixaca, un edificio muy esperado por los especialistas para mejorar la atención a los pacientes.

Alonso reconoce que tienen muchas necesidades: estructurales, de funcionamiento, de accesibilidad y de horarios. Precisamente, los problemas de espacio les han llevado a tener que desdoblar de nuevo consultas en horario de tarde porque "nos falta espacio para atender a los pacientes durante la mañana", reconoce el jefe de servicio.

José Luis Alonso, jefe de servicio de Oncología de la Arrixaca. / L.O.

Las citas de los pacientes estaban divididas hace años en mañana y tarde debido a esta falta de espacio, pero la ampliación de consultas que se logró en 2024 gracias a la ayuda de Rotary Club permitió volver a agrupar toda la actividad en horario matutino. Ahora, vuelven a desdoblarse y se han instaurado entre 2 y 4 consultas por la tarde con el fin de agilizar la atención a los pacientes que no pueden ser vistos por la mañana.

Ahora, el Gobierno regional sufragará con fondos propios los siete millones de presupuesto del futuro Hospital de Día Oncológico de la Arrixaca, con el que se triplicará el espacio actual, doblándose el número de consultas y puestos de boxes para tratamientos.

El nuevo edificio se levantará en el espacio que dejó la antigua central térmica que se encontraba a las espaldas del Materno-Infantil y que fue demolida. El plazo de ejecución de las obras es de un año, por lo que se espera que si el contrato se adjudica en el primer semestre de 2026 el Hospital de Día pueda estar operativo en 2027.