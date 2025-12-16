Unanimidad para exigir que la ZAL de Cartagena sea Actuación de Interés Regional

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado este martes por unanimidad una moción del grupo parlamentario Vox para que el Ejecutivo autonómico declare de manera “urgente” como Actuación de Interés Regional la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena, ubicada en el polígono de Los Camachos.

El diputado del grupo Vox, Ignacio Arcas, ha subrayado que la ZAL de Cartagena “es una infraestructura estratégica y absolutamente imprescindible para el desarrollo económico, logístico e industrial no solo de Cartagena, sino de toda la Región de Murcia”.

En este sentido, ha recordado que su ejecución permitiría convertir a Cartagena “en un auténtico nodo del transporte intermodal, integrando de forma eficaz el puerto, el ferrocarril y la red viaria del Arco Mediterráneo”.

Arcas ha denunciado que, pese a haber transcurrido más de quince años desde su primera planificación, la ZAL de Cartagena “sigue sin ser declarada Actuación de Interés Regional, un trámite clave y necesario para su desarrollo efectivo”.

“Este retraso injustificable evidencia la falta de voluntad política del Gobierno regional, que se limita a anunciar supuestos avances mientras evita adoptar el acuerdo formal que daría el impulso definitivo al proyecto”, ha señalado.

“No hay ninguna excusa para seguir demorando un proyecto que cuenta con estudios previos, terrenos disponibles y un amplio consenso social e institucional”, ha recalcado Arcas, quien ha exigido que se incluyan en los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma las partidas económicas necesarias para el desarrollo de la ZAL, así como para las obras de urbanización e interconexión asociadas.

Asimismo, la Comisión ha aprobado, con los votos en contra de PSOE y el grupo Mixto (Podemos-IU/V-AV), una moción del Partido Popular para exigir al Gobierno de España medidas que garanticen un turismo accesible.

La diputada del grupo Popular Pepa Carreño, promotora de la iniciativa, ha señalado que “ya es hora de que Pedro Sánchez trabaje en una estrategia de país que impulse la modernización de los destinos turísticos hacia la accesibilidad universal”.

Carreño ha reprochado al PSOE de la Región que “no se atreve a pedir, instar ni solicitar nada al Gobierno de España”. “Y da exactamente igual que sea bueno para esta tierra, porque tienen prohibido molestar a su líder en la Moncloa”, ha apostillado.

A su vez, el grupo Socialista ha sacado una moción para reforzar el equipo de inspección de alojamientos turísticos no reglados. El diputado del PSOE, Manuel Sevilla, ha apuntado que Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado al Gobierno regional la existencia de más de 1.400 pisos turísticos ilegales en la Región de Murcia En opinión de Sevilla, “la falta de gestión del Gobierno de Fernando López Miras daña la marca turística de la Región de Murcia y agrava el problema de la vivienda al favorecer la especulación”.

“Es crucial regular los alojamientos turísticos no reglados para proteger a los turistas, asegurando que se cumple con estándares mínimos de seguridad, higiene y calidad, y evitando fraudes o condiciones deficientes”, ha remarcado.

Igualmente, la Comisión ha dado luz verde, con la abstención del grupo Mixto, a otra moción del PP, en este caso para pedir al Gobierno regional ayudas para favorecer la transmisión de negocios comerciales y evitar su cierre.

La parlamentaria del grupo Popular, María Ángeles Román, ha subrayado que “debemos dar un paso más en las políticas de defensa de los autónomos”, proponiendo crear un programa específico de apoyo a la transmisión de negocios, que combine incentivos económicos, asesoramiento técnico y formación, “favoreciendo la consolidación del trabajo autónomo y el mantenimiento del empleo local”.

La moción para la adopción de medidas para acabar con el aumento de los accidentes laborales mortales en la Región de Murcia, formulada por el grupo Socialista, ha sido rechazada con los votos de PP y Vox.