El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región

Las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada de este martes están provocando inundaciones y numerosas incidencias en distintos municipios de la Región, con especial afección en zonas próximas a ramblas y áreas urbanas vulnerables.

En Águilas, una tromba de agua ha originado fuertes riadas a primeras horas de la mañana, con especial incidencia en la rambla de las Moreras, donde el aumento repentino del caudal ha obligado a extremar la vigilancia.

También se han registrado inundaciones puntuales en Molina de Segura, principalmente en bajos de viviendas, calles, pasos inferiores y accesos cercanos a ramblas y zonas industriales, donde la rápida acumulación de agua ha generado problemas de circulación.

Carreteras cortadas

Tres carreteras de la red regional permanecen cerradas al tráfico por las lluvias en Alhama de Murcia, Totana y Mazarrón, según la última actualización de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, correspondiente a las 7.00 horas de este martes.

En concreto, son la RM-E10, en Alhama de Murcia, en el paso sobre la rambla de Las Salinas; en la RM-D22, en Totana, en el cruce con la rambla de Lébor, y en la RM-D4, en Mazarrón, en el cruce con la rambla de Las Moreras.

Además, se registra dificultad en la circulación en la RM-19 a la altura de Himoinsa, y en la RMD-18 del Cocón, en Águilas.

En aviso amarillo hasta las 10 horas

La situación meteorológica mantiene en alerta a los servicios de emergencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Campo de Cartagena, Mazarrón, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, un aviso que se extenderá hasta las 10.00 horas. Según las previsiones, se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, lo que podría agravar las incidencias ya registradas.

Desde los organismos oficiales se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ramblas ni zonas inundadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, ya que no se descartan nuevos episodios de lluvias intensas a lo largo de la mañana.