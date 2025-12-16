STV Gestión lidera la acreditación profesional de casi 2.000 trabajadores

Durante años, miles de trabajadores han sostenido servicios esenciales con un saber hacer adquirido a pie de calle, en turnos largos y responsabilidades crecientes, pero sin un reconocimiento formal que lo avalara. El Procedimiento Prear ha empezado a corregir esa brecha entre experiencia y acreditación, y empresas como STV Gestión han entendido que poner nombre y valor oficial a ese conocimiento no es solo una cuestión formativa, sino una apuesta estratégica. Esa implicación será reconocida este miércoles 17 de diciembre en Murcia, en el ‘Encuentro Prear: Impulso para la Acreditación y el Futuro Profesional’.

El acto se celebrará en el IES La Flota, Escuela de Hostelería y Turismo de Murcia, y está organizado por el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (ICUAM) en colaboración con La Opinión. El objetivo es doble: por un lado, distinguir a las empresas que han colaborado activamente en la acreditación masiva de sus plantillas -entre ellas, STV Gestión- y, por otro, visibilizar una herramienta pública que permite a la ciudadanía mejorar su cualificación profesional y, con ella, sus oportunidades laborales. El encuentro servirá también para dar a conocer la creación de la Red de Centros Prear en la Región.

El Procedimiento Prear es, en esencia, un mecanismo para reconocer oficialmente lo que muchos trabajadores ya saben hacer. Se trata de un conjunto de actuaciones destinadas a evaluar y acreditar competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El proceso se apoya en metodologías rigurosas y objetivas, garantiza la igualdad de acceso y permite obtener acreditaciones oficiales, parciales y acumulables, que pueden servir para completar títulos de Formación Profesional o certificados de profesionalidad. En un mercado laboral cada vez más exigente y regulado, Prear se ha convertido en una palanca clave para la inserción, la movilidad y la progresión profesional.

STV Gestión se especializa en la prestación de servicios urbanos y el mantenimiento de entornos públicos y privados, con una fuerte implantación en el Levante y las Islas Canarias. Con sede central en Murcia capital y delegaciones en Torre Pacheco, Santomera, Águilas, Ceutí o Alhama de Murcia, entre otras, STV trabaja tanto para administraciones públicas como para clientes privados.

La implicación de STV

La implicación de la empresa en el Prear ha sido de gran alcance. STV Gestión ha acreditado oficialmente las competencias de casi 2.000 trabajadores, la gran mayoría de su plantilla. Ese esfuerzo colectivo es el que motiva la distinción que recibirá en el encuentro. Para su director general, Juan Alcántara Martínez, reconocer oficialmente la experiencia de los trabajadores va mucho más allá de una acción formativa puntual. Desde la dirección se entiende como una decisión estratégica que «ayuda a retener talento, fomenta el aprendizaje continuo y mejora la competitividad y la calidad de los procesos, al aprovechar el conocimiento ya existente dentro de la organización». En un entorno cambiante, subraya, contar con profesionales acreditados hace a la empresa más flexible para afrontar nuevos retos y mejora la calidad de la empresa a largo plazo.

Alcántara vincula además el auge de las acreditaciones en la Región de Murcia con una transformación profunda del mercado laboral. A su juicio, este crecimiento está elevando la cualificación profesional y situando a la Región como referente en formación, al tiempo que permite a las empresas adaptarse con mayor rapidez y destacar frente a la competencia. La participación en el Prear, añade, fortalece la imagen corporativa ante clientes, administraciones y sociedad, especialmente cuando se trata de servicios públicos esenciales, y es un ejemplo de cómo la colaboración entre empresa y administración genera un impacto positivo en la sociedad.

El director general de STV Gestión, Juan Alcántara, y la responsable de RR HH, María del Mar Cámara. / Juan Carlos Caval

Desde el área de Recursos Humanos, María del Mar Cámara Martínez pone el foco en la realidad cotidiana de la plantilla. En STV, explica, existían grandes profesionales en cada área de trabajo que no podían acreditar formalmente sus competencias. El Prear ha servido, asegura, «para poner en valor ese capital humano y para mejorar la relación entre empresa y trabajadores». Durante el proceso, señala, «las personas se han sentido más valoradas y se ha reforzado el diálogo interno, destacando tanto aptitudes como actitudes». La coordinación constante con el Icuam -desde la formación inicial hasta la gestión documental y las fases de evaluación y acreditación- ha sido clave para que los empleados se sintieran acompañados. El resultado, apunta, es una plantilla con un marcado interés por la mejora continua y el desarrollo profesional.

La visión del trabajador

Ese impacto se percibe con nitidez en historias como la de Paco Lloret, encargado del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del Ayuntamiento de Santomera. Con una trayectoria laboral amplia y polivalente, realizando tareas dentro del transporte de mercancías y la reparación mecánica de vehículos en el sector agrícola, Lloret inició su relación con STV Gestión en 2010 como encargado. Reconoce que al comenzar el Prear dudaba de si su experiencia sería suficiente, pero a medida que avanzaba el proceso fue ganando confianza. Hoy valora especialmente disponer de una acreditación profesional que «da fe» de todo lo que sabe hacer, que puede presentar en cualquier ámbito y que le ha dado mayor destreza a la hora de realizar su trabajo. En lo personal, explica, ha supuesto un gran bienestar y una forma de demostrar a su familia que años de trabajo tienen un reconocimiento oficial. El acompañamiento del Icuam y de la empresa, facilitando trámites y explicando cada fase, fue decisivo para sentirse respaldado, asegura.