Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia

Las lluvias registradas en las últimas horas están provocando incidencias en la red regional de carreteras, con varios tramos cortados al tráfico y otros con circulación complicada debido a la acumulación de agua y arrastres.

La última actualización del estado de las carreteras de la Región de Murcia, que ha hecho la Consejería de Fomento a las 07:00 de este martes, informa de varias vías afectadas.

En concreto, están cerradas al tráfico:

RM-E10 Alhama en el paso sobre la rambla de Las Salinas

RM-D22 Totana en el cruce con la Rambla de Lebor

RM-D4 en el Cruce con la Rambla de las Moreras, en Mazarrón

También se informa de que hay que circular con precaución, por arrastres y embalsamiento de agua en:

RM-19 a la altura de Himoinsa, en San Javier-Torre Pacheco

RMD-18 del Cocón, en Águilas

Desde los servicios de emergencias y mantenimiento se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ramblas ni zonas inundadas y extremar la precaución al volante. Se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles cambios en la situación.