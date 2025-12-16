Meteorología
Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
Consulta los problemas de circulación este martes debido al temporal
Las lluvias registradas en las últimas horas están provocando incidencias en la red regional de carreteras, con varios tramos cortados al tráfico y otros con circulación complicada debido a la acumulación de agua y arrastres.
La última actualización del estado de las carreteras de la Región de Murcia, que ha hecho la Consejería de Fomento a las 07:00 de este martes, informa de varias vías afectadas.
En concreto, están cerradas al tráfico:
- RM-E10 Alhama en el paso sobre la rambla de Las Salinas
- RM-D22 Totana en el cruce con la Rambla de Lebor
- RM-D4 en el Cruce con la Rambla de las Moreras, en Mazarrón
También se informa de que hay que circular con precaución, por arrastres y embalsamiento de agua en:
- RM-19 a la altura de Himoinsa, en San Javier-Torre Pacheco
- RMD-18 del Cocón, en Águilas
Desde los servicios de emergencias y mantenimiento se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ramblas ni zonas inundadas y extremar la precaución al volante. Se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles cambios en la situación.
- Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
- Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
- La Región de Murcia, en vilo por la borrasca Emilia: la Comunidad activa el plan antiinundaciones
- El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
- Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla
- El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio
- En directo: Real Murcia-Sabadell
- Almendricos se convierte en la primera pedanía de Lorca en contar con sala de estudio 24 horas