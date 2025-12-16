El SMS indemnizará con 20.000 euros a un paciente que sufrió un acortamiento del pene tras una operación

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha condenado al Servicio Murciano de Salud (SMS) a indemnizar con 20.000 euros a un paciente que tras ser operado para corregir su desviación de pene se encontró con que éste se había visto reducido en seis centímetros.

La sentencia señala que el demandante no fue informado de las consecuencias que podían derivarse de esa intervención, por lo que no pudo decidir si se sometía a la misma o no.

La Sala estima parcialmente la demanda del afectado, que reclamó 67.600 euros de indemnización, al declarar que varios de los conceptos por los que solicitó ser resarcido no están acreditados.

El demandante expuso en su reclamación que la intervención quirúrgica se llevó a cabo en un hospital público de la Región en octubre de 2012, con la técnica que se le había propuesto, indicándole entonces que se abstuviera de toda actividad sexual, siendo citado para revisión en junio de 2013.

Al observar que sufría disfunción eréctil, en junio de ese año comenzó a ser tratado con fármacos, pero lo peor llegó al observar que el pene se había visto reducido en seis centímetros, lo que le impedía el coito.

Además, añadió, sufría dolores incluso sentado debido a que el glande, por su reducido tamaño, se introducía en el panículo adiposo.

En un último intento de resolver el problema, en enero de 2015 fue atendido en el Servicio de Urología de un hospital de Valencia, donde le informaron de que no existía posible recuperación.