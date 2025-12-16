El SMS convoca 466 plazas para las oposiciones de enfermería

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha convocado este martes las pruebas del concurso-oposición para cubrir 466 de enfermería. La resolución que publica el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) señala que estas corresponden a las convocatorias de los años 2022, 2023 y 2024, ya que se agrupan por periodos de tres años, y vienen a representar una de las categorías más numerosas de las que se están anunciando en los últimos días.

En total, el SMS tiene previsto sacar cerca de 2.000 plazas antes de que finalice el año 2025, cuyos exámenes se celebrarán el próximo ejercicio, y de las que 1.536 corresponden al turno libre y las 440 restantes son de promoción interna.

La oferta de empleo para la categoría estatutaria de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Enfermería, viene a sumarse a otras que ya se han publicado, como las más de 560 plazas de médico en distintas especialidades que se convocaron la pasada semana.

En la resolución firmada por la directora gerente del SMS, Isabel Ayala, se indica que las pruebas selectivas convocadas para cubrir los 466 puestos de Enfermería incluye los turnos de acceso libre y promoción interna. En concreto, del total de plazas, 377 se cubrirán por el turno de acceso libre, de las que 26 se reservan por el turno de personas con discapacidad; y el resto, es decir, 89 plazas, se cubrirán por el turno de promoción interna, de las que 6 se reservan por el turno de personas con discapacidad.

Los ejercicios de la fase de oposición de los turnos de acceso libre y promoción interna se celebrarán en la misma fecha y hora y las plazas ofertadas para el turno de promoción interna que quedaran vacantes no se acumularán al turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Al mismo tiempo, el SMS publica también este martes otra segunda resolución en la que se convocan también 16 plazas de fisioterapia; 1 plaza de logopedia; y 4 plazas de terapia ocupacional.