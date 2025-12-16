Así será el examen de la oposición de Educación en Murcia: dos opciones en la práctica y temario cerrado

Las próximas oposiciones de maestro de 2026 en la Región de Murcia llegan con novedades. La Consejería de Educación y Formación Profesional tiene previsto introducir varios cambios en la siguiente convocatoria, unas modificaciones que el propio consejero Víctor Marín abordará este próximo viernes con las organizaciones sindicales en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación.

La introducción de la opcionalidad en el examen práctico, al igual que sucede en la parte teórica, permitirá a los aspirantes elegir entre dos opciones; pero también la Consejería centrará el examen en un temario cerrado y contempla en esta ocasión la publicación previa de los criterios, algo que los propios opositores venían reclamando. Además, el examen del próximo mes de junio se hará en papel autocopiable, lo que dará la opción a que quienes se presenten a la prueba se lleven una copia de su ejercicio a casa para comprobar las respuestas.

Víctor Marín ya anunció el pasado mes de octubre algunas de las modificaciones que su departamento tenía previsto introducir en las sucesivas convocatorias de oposición en el ámbito educativo de la Comunidad, valorando las propuestas que habían realizado los propios opositores y los sindicatos tras la debacle de la convocatoria de 2025, cuando quedaron unas 300 plazas sin cubrir y se sucedieron las quejas por la forma en la que se habían desarrollado los ejercicios, las diferencias de corrección y los criterios aplicados.

Ahora, sindicatos y Administración abordarán los nuevos criterios que se aplicarán por primera vez en los exámentes de la convocatoria de maestro de este 2026, en la que se ha llegado hasta las 1.607 plazas.

El borrador llega a los sindicatos

Para ello, la Consejería ha trasladado a los sindicatos el borrador de la convocatoria de oposiciones que se negociará el viernes y que contiene las principales novedades. Entre ellas se encuentra la descripción de los nuevos exámenes prácticos por especialidades, que incluyen la opcionalidad en los ejercicios, los criterios de valoración por especialidad del examen práctico, los criterios de valoración del tema escrito y los de la exposición oral, tanto la defensa de la programación como la unidad didáctica.

El borrador incorpora también que el ejercicio práctico sea diseñado por una comisión formada por varios miembros del tribunal, con el fin de que haya un trabajo conjunto sobre la prueba. Hasta el momento se encargaba solo el presidente del tribunal 1 de cada especialidad.

Asimismo, el ejercicio práctico se ceñirá exclusivamente al contenido del currículo, que hasta el momento podía ser del contenido del currículo o del temario, y los exámenes se harán en papel autocopiable, para que los candidatos puedan llevarse copia del ejercicio que han realizado.

El consejero destaca que "el borrador que se negociará con los sindicatos tiene como objetivo que los opositores conozcan el contenido de los exámenes y criterios de evaluación con la suficiente antelación, y que las pruebas sean más transparentes y objetivas, mejorando el procedimiento de oposiciones a docente que se celebrarán en los próximos años".