Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 263 hectómetros cúbicos, doce más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 20 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 46 menos que la media que suelen almacenar en esta época (309 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 23,1% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica española está al 54,9% de su capacidad tras recoger 172 hectómetros cúbicos (hm3) durante la última semana, lo que equivale al 0,3% de la capacidad total actual de los embalses, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

En comparación, los embalses están 3,5 puntos por encima del nivel al que estaban en 2024 por estas fechas, cuando almacenaban 28.838 hm3. Además, se encuentran 8,1 puntos por arriba del nivel medio que han tenido en este punto del año durante la última década. Por zonas, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península y la máxima se ha producido concretamente en Castellón, donde se han recogido 75,2 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica está al 55,8% con 42.404 hm3, mientras que la mediterránea se encuentra al 51,7% con 13.639 hm3. Las vertientes que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (75,3%), el Cantábrico Occidental (61,8%), el Miño-Sil (61,3%), Galicia Costa (74%), las Cuencas internas del País Vasco (81%), el Duero (56,2%), el Tajo (59,4%), el Guadiana (58,8%), Tinto, Odiel y Piedras (79,9%), el Júcar (50,1%), Ebro (56,5%) y las Cuencas internas de Cataluña (70,2%).

Por el contrario, las que están por debajo del 50% son Guadalete-Barbate (42,3%), el Guadalquivir (44,9%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (43,1%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 23,1% de su capacidad.