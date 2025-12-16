Rescates, garajes inundados y numerosos destrozos por el 'reventón' de la borrasca Emilia en la Región

Rescates de personas atrapadas en vehículos, garajes y viviendas inundadas con vecinos y bomberos tratando de achicar agua, carreteras cortadas y otros cuantiosos daños. Son las consecuencias más visibles que dejó el imprevisto 'reventón' de la borrasca Emilia con lluvias torrenciales durante la mañana de este martes en buena parte de la Región de Murcia.

La alerta amarilla por fuertes precipitaciones en algunos puntos de la Comunidad hacía encender una jornada más las alarmas, una vez que el mal tiempo se adueñó de la Región el pasado domingo, pero lo que no se preveía es que en apenas unos minutos el cielo descargase con mucha virulencia en algunas zonas.

La peor parte de las tormentas se esperaba hasta las diez de la mañana en el Campo de Cartagena, Mazarrón, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con precipitaciones previstas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Una vez pasadas las diez de la mañana, el aviso amarillo desaparecía, pero comenzaban a sucederse las intervenciones necesarias por los servicios de Emergencias para tratar de retomar la normalidad.

Fuertes trombas de agua

En el caso de Águilas, una tromba de agua originaba fuertes riadas a primera hora de la mañana, con especial incidencia en las ramblas de las Culebras o la del Cocón, donde el aumento repentino del caudal obligó a extremar la vigilancia y pedir a los vecinos que no circulasen por sus inmediaciones.

Hasta el punto de que los agentes de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos tuvieron que salvar la vida de dos personas que habían quedado atrapadas en su vehículo al sorprenderles la crecida de la rambla del Cocón a primera hora de la mañana, cuando todavía no había ni amanecido.

Tras el rescate, segundos después el coche en el que estaba esta pareja era arrastrado completamente por la corriente. Las dos personas auxiliadas tuvieron que ser asistidas por servicios sanitarios. También en Totana los bomberos del Consorcio tenían que acudir por la mañana al canal del trasvase para ayudar a salir a los dos ocupantes de un vehículo que había caído.

Lo peor del temporal, en hora crítica

El temporal pilló precisamente en una hora crítica: cerca de las nueve de la mañana, con las entradas al colegio e institutos de los alumnos y la gente desplazándose para ir hacia su lugar de trabajo. Así se notaba sobre todo en los principales accesos y enlaces hacia la ciudad de Murcia, con numerosos vehículos parados y circulando más despacio para evitar colisiones a consecuencia de la lluvia.

También se registraban inundaciones puntuales en el municipio de Molina de Segura, principalmente en bajos de viviendas, calles, pasos inferiores y accesos cercanos a ramblas y zonas industriales, donde la rápida acumulación de agua generaba problemas de circulación.

Efectivos de Protección Civil de la localidad molinense recibían numerosas incidencias relacionadas con el agua; e incluso los bomberos del CEIS de la Región tenían que actuar con rapidez en algunas casas para desaguar con bombas de achique por el agua que había entrado en cuestión de minutos.

Unas situaciones que se dan cada vez con más frecuencia cada vez que se produce un temporal de este tipo ante el hastío y las quejas de los vecinos como los de la Avenida Ronda Este de la localidad molinense, en las inmediaciones de la Avenida del Chorrico. Los bomberos se empleaban a fondo para tratar de sacar a la calle los palmos de agua que entraban a uno de los garajes de una vivienda y que se fue filtrando a las casas colindantes por los atascos en el alcantarillado municipal.

Detalle de por dónde llegaba el agua en un garaje en Molina con cucarachas flotando procedentes del alcantarillado. / L. O.

Alcantarillados a rebosar

En esta vía, algunas tapas de las tapas del saneamiento municipal no podían asumir los litros y litros de agua que entraban en cuestión de segundos: la intensa acumulación de agua, sumada a la suciedad y los residuos arrastrados hacia la red de alcantarillado, provocó un aumento de presión.

Como consecuencia, varias de estas tapas de alcantarilla cedieron y fueron desplazadas de su lugar, llegando incluso a flotar sobre y provocando la entrada directa de agua a las viviendas.

Más tarde, los operarios y técnicos de la empresa municipal de aguas, Sercomosa, trataban de inspeccionar y comprobar en qué punto se encontraban la red municipal de alcantarillado.

Varias carreteras cortadas

Hasta el mediodía de este martes cuatro carreteras de la red regional permanecían cerradas al tráfico por las lluvias, en Alhama de Murcia, Totana y Mazarrón, según la última actualización de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

En concreto, eran la RM-E10, en Alhama de Murcia, en el paso sobre la rambla de Las Salinas; en la RM-D22, en Totana, en el cruce con la rambla de Lébor; en la RM-D4, en Mazarrón, en el cruce con la rambla de Las Moreras, y la RM-23, en el punto kilométrico 1, calzada izquierda, en dirección de Mazarrón a Alhama.

Además, se registró también dificultad en la circulación en la RM-19 a la altura de Himoinsa, y en la RMD-18 del Cocón, en Águilas.