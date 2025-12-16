La Región reclama 1.680 MW de potencia: el pico máximo de consumo de la ciudad de Murcia

La Región no quiere perder el tren de la planificación eléctrica estatal para los próximos cinco años. El Gobierno autonómico trasladará, tal y como ya adelantó La Opinión, a Red Eléctrica y al Ministerio para la Transición Ecológica ocho alegaciones con el objetivo de garantizar la energía necesaria para el desarrollo económico e industrial del territorio.

El director general de Industria, Federico Miralles, explicó este martes que las propuestas permitirían atender proyectos ya identificados que demandan más de 1.680 megavatios (MW) de potencia, "el equivalente al pico de consumo de una ciudad como Murcia".

La prioridad marcada por la Consejería pasa por la construcción de una nueva subestación en el entorno del Mar Menor, conectada con Balsicas. Según Miralles, esta infraestructura permitiría impulsar nuevos desarrollos residenciales e industriales y reforzar el mallado eléctrico del Campo de Cartagena. Solo en su área de influencia ya existen proyectos que requieren 195 MW.

El Ejecutivo autonómico también insistirá en reforzar el eje del Valle de Ricote y la Vega del Segura, tras el rechazo estatal a una subestación propia. La alternativa pasa por nuevas posiciones en Ulea y Campos del Río, una zona con alto potencial gracias al Arco Noroeste y con iniciativas que suman 625 MW.

Murcia, Cartagena y Guadalentín

La capital regional tampoco queda al margen. La ampliación de su subestación permitiría atender nuevas viviendas y proyectos de almacenamiento energético, con demandas que alcanzan los 350 MW, de los cuales 185 corresponden a baterías.

En el Guadalentín, la ampliación de la subestación de Carril daría servicio a Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas, donde las necesidades ascienden a 270 MW. En Cartagena, una nueva posición en la subestación de Cartago es clave para el despliegue del hidrógeno verde y el crecimiento del puerto, con proyectos por 180 MW.

Aunque la planificación estatal pone fin al llamado "desierto energético" del Noroeste con la subestación de Argos, la Región reclama una posición específica adicional para garantizar un suministro estable en pedanías limítrofes con Andalucía y Castilla-La Mancha, donde ya se demandan 60 MW.

La última alegación mira al exterior: una interconexión con la Comunidad Valenciana a 220 kV, que reforzaría la estabilidad del sistema eléctrico regional.