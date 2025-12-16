La Región presentará ocho alegaciones al Plan Eléctrico 2030 para reforzar el futuro energético

El Gobierno regional presentará una batería de ocho alegaciones al proyecto de Propuesta Inicial de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030, elaborado por Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). La finalidad de estas reclamaciones es reforzar la capacidad de la red eléctrica y garantizar el suministro en las áreas más estratégicas de la Región, especialmente en el entorno del Mar Menor, Cartagena, Murcia capital y la Comarca del Noroeste, según han confirmado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. El plazo de presentación concluye el próximo martes 16 de diciembre.

Las alegaciones elaboradas por la Dirección General de Energía, Industria y Minas, dependiente de la Consejería, incluyen nuevas solicitudes de subestaciones, puntos y líneas, así como mejoras en la red de mallado y conexiones con otras comunidades autónomas. Estas están ordenadas por prioridad, tal como requiere el Ministerio.

La actuación más importante a juicio del Ejecutivo regional es la construcción de una nueva subestación en el entorno del Mar Menor, conectada con la ya existente en Balsicas. La Consejería asegura que esta infraestructura permitirá no solo el desarrollo de nuevas viviendas y proyectos industriales, sino también reforzar el mallado y la robustez del sistema en el Campo de Cartagena y la zona del Mar Menor.

La segunda prioridad corresponde a la subestación de Ulea, actualmente concedida en exclusiva a Adif para la electrificación del trazado ferroviario Cartagena-Albacete. La Consejería quiere que esta instalación cuente con una posición específica destinada a atender el desarrollo urbano e industrial de la Vega del Segura y el Valle de Ricote, áreas que habían quedado fuera de otras propuestas de la planificación inicial.

Otras alegaciones se centran en ampliar las subestaciones que dan servicio a Murcia, como Espinardo y Ronda Sur, con la intención de garantizar la estabilidad del suministro ante el desarrollo de nuevas viviendas y futuras instalaciones de almacenamiento. Se pretende además conectar estas instalaciones con la subestación de Rocamora, en Alicante.

En el Valle del Guadalentín, la Consejería ha solicitado la ampliación de la subestación de Carril, en Lorca, que da servicio también a Puerto Lumbreras y Águilas. En Cartagena, se reclaman varias posiciones adicionales en la subestación Cartago para atender la demanda industrial y del puerto de la ciudad.

Aunque la planificación estatal ya contempla la construcción de la subestación de Argos en la Comarca del Noroeste –una demanda histórica de la Región para acabar con el denominado ‘desierto energético’–, el Gobierno regional pide que esta instalación cuente con una posición específica para garantizar el suministro constante en pedanías y núcleos alejados de los cascos urbanos. De manera similar, se solicita una nueva posición en la subestación de Campos del Río para reforzar la distribución y estabilidad del servicio.

También se incluyen mejoras en la red de mallado de transporte, concretamente en los ejes Balsicas-Mar Menor y Espinardo-Rocamora. Por último, se pide la inclusión de una subestación en Murcia, prevista en el anterior periodo 2021-2026 y cuya entrada en servicio está programada para 2027, con el objetivo de atender las necesidades de desarrollo urbano y almacenamiento de la capital.

Estas alegaciones llegan tras un intenso trabajo del Gobierno regional para que la planificación estatal recogiera la mayoría de las demandas de la Región. Según el primer análisis del Ejecutivo murciano, el borrador incluye el 74% de las actuaciones solicitadas, con 34 de las 46 infraestructuras propuestas por la Comunidad.

«Es un paso decisivo que demuestra que Murcia ha sabido hacer los deberes y presentar propuestas serias, fruto de un intenso trabajo técnico», señaló el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para analizar el documento.

El consejero destacó que estas actuaciones responden a las necesidades del tejido industrial regional y contribuirán a generar riqueza y empleo. Entre los avances logrados se incluye la subestación Argos, que cerrará el anillo eléctrico en la Comarca del Noroeste, y la subestación Cartago, que garantizará la energía necesaria para proyectos de hidrógeno verde y la transición industrial hacia tecnologías limpias. «Esta infraestructura es clave para consolidar a Murcia como referente en la transición energética», apuntaron fuentes autonómicas.

La planificación estatal también contempla la electrificación ferroviaria de la conexión Murcia-Madrid por Chinchilla, una medida estratégica para la movilidad sostenible y la competitividad logística. Además, recoge la mejora de líneas de alta tensión y la evacuación energética en varios polígonos industriales, reforzando la seguridad del suministro.

La planificación 2025-2030, según la Consejería, representa un punto de inflexión en la modernización energética, combinando nuevas subestaciones, líneas de transporte y proyectos innovadores que permitirán aumentar la autosuficiencia, atraer inversión y fortalecer la competitividad industrial. Las alegaciones que se presentarán la próxima semana buscan reforzar algunos proyectos que «aún necesitan mayor compromiso inversor por parte del Estado», dejando claro que la Región, que actualmente tiene el 82,4% de su red colapsada, se juega mucho en su futuro energético e industrial.