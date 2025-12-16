La Región lideró la tasa de crecimiento del PIB en 2024

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia creció un 4,4% en 2024, la tasa más elevada de todas las comunidades autónomas, según la Contabilidad Regional publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos revisan a la baja el dato de la comunidad, ya que supone una décima menos que el avance del pasado septiembre.

Además de la Región de Murcia, las comunidades autónomas que registraron un mayor incremento de su PIB en términos de volumen en 2024 fueron Canarias (4,4%) e Islas Baleares (4,2%).

Por otra parte, la Contabilidad Regional ha estimado el crecimiento de la productividad por hora trabajada en la Región en un 2,84%, tercera tasa más elevada tras Castilla-La Mancha (3,46%) y Baleares (3,44%).

En cuanto a la remuneración media el pasado año, en la Región de Murcia se estableció en 34.573 euros, penúltima cifra más baja por comunidades y por debajo de la media de España, que alcanzó los 40.514 euros.

Además, la comunidad registró en 2023 un incremento de 4,2% de su inversión, menor que la media del país, del 5,1%.

Datos estatales

La Comunidad de Madrid volvió a ser en 2024 la región con mayor PIB per cápita, con 44.749 euros, seguida de País Vasco (41.010) y Navarra (39.096). De acuerdo con las cifras del INE, los PIB por habitante más bajos se dieron en Andalucía (24.542 euros), Extremadura (25.224) y Canarias (25.861).

La publicación de Estadística actualiza los resultados del PIB difundidos en septiembre y la amplía con estimaciones del resto de agregados económicos, como el empleo, la remuneración de los asalariados y la inversión regional.

La estimación avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 19 de septiembre, cifró en un 3,5% la tasa de crecimiento en volumen del PIB.

Por el contrario, las regiones que registraron menor aumento real de su PIB fueron las ciudades autónomas de Ceuta (1,1%) y Melilla (1,3%) -cuyos datos se han revisado una décima al alza- y Cantabria (2,5%, tasa revisada dos décimas al alza).

Todos los territorios nacionales presentaron incrementos de su PIB superiores o iguales al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 1,1%.

La estimación avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España estimó el crecimiento de la productividad por hora trabajada en un 1,20% para el total de la economía. Las regiones con mayor crecimiento de la productividad en 2024 fueron Castilla-La Mancha (3,46%), Baleares (3,44%) y Región de Murcia (2,84%).

Por su parte, dos regiones tuvieron crecimiento negativo de su productividad: Comunidad Foral de Navarra (-0,72%) y País Vasco (-0,01%). Y Comunidad de Madrid registró el menor aumento (0,04%).