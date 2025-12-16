Los murcianos quieren más industria, pero exigen controles y transparencia

La industria cuenta hoy con un respaldo social amplio en la Región de Murcia, pero no incondicional. Así lo refleja el informe 'Percepción social de la industria en la Región de Murcia', elaborado por la Universidad de Murcia a partir de casi mil encuestas a la ciudadanía. El estudio dibuja un escenario complejo y, a la vez, lleno de oportunidades: existe consenso para reforzar el tejido industrial, pero también exigencias claras en materia de empleo, formación, sostenibilidad ambiental y visibilidad pública. Una combinación que interpela directamente a las políticas públicas y al futuro Plan Industrial del Gobierno regional.

El diagnóstico parte de una paradoja ya conocida, aunque no por ello menos relevante. La industria es uno de los pilares reales de la economía regional —por empleo, exportaciones y producción—, pero apenas un 13,2% de la población la identifica como el principal motor económico. Muy por delante siguen apareciendo el sector primario y los servicios vinculados al turismo. Esta brecha entre peso real y percepción simbólica, de la que ya ha informado esta Redacción, vuelve a ponerse sobre la mesa como uno de los grandes retos culturales de la Región.

Pese a esa baja visibilidad, la valoración global es mayoritariamente positiva. Casi la mitad de la población considera que la industria genera más beneficios que perjuicios y tres de cada cuatro murcianos creen que una industria más fuerte permitiría resistir mejor las crisis económicas. Además, el respaldo a la acción pública es prácticamente unánime: el 93,7% opina que el Gobierno regional debe impulsar políticas específicas para fortalecer el sector. Para el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, este dato confirma que "hay una demanda social clara de un nuevo Plan Industrial" y que la industria sigue asociándose a "empleo, innovación y futuro".

El estudio, dirigido por el catedrático Ismael Crespo, se basa exclusivamente en la opinión ciudadana. "No preguntamos ni a empresarios ni a expertos, sino directamente a la sociedad murciana", subrayó durante la presentación. Y el resultado, lejos de la polarización habitual en otros debates, muestra un consenso amplio. "La industria no divide, sino que une", resumió Crespo, destacando que incluso en un contexto social fragmentado este ámbito genera acuerdos transversales.

"La industria no divide, sino que une", asegura el coordinador del estudio, Ismael Crespo

Ese consenso, sin embargo, no equivale a un cheque en blanco. La ciudadanía fija condiciones claras. La principal preocupación es la falta de mano de obra cualificada, señalada por más del 50% de los encuestados como el gran problema del sector. La solución también concita apoyos: reforzar la Formación Profesional, ampliar los ciclos vinculados a la industria e introducir contenidos industriales desde la educación secundaria. El consejero avanzó que esta será una de las líneas estratégicas del Plan Industrial, recordando que en la próxima década habrá que cubrir en torno a 60.000 empleos industriales, muchos de ellos por relevo generacional.

El empleo aparece, de hecho, como el eje central de las expectativas sociales. La industria es percibida de forma ambivalente: casi la mitad la asocia con estabilidad laboral, pero otra proporción similar la vincula a precariedad. La percepción salarial es aún más crítica: solo un 21,7% cree que el empleo industrial ofrece buenos sueldos. Esta imagen es especialmente negativa entre jóvenes y mujeres, dos colectivos clave para el futuro del sector. "Reforzar la ‘marca empleo’ de la industria murciana es imprescindible", advirtió Crespo, si se quiere atraer talento y vocaciones.

La falta de mano de obra cualificada, uno de las mayores preocupaciones

El modelo económico que emerge del estudio es mayoritariamente equilibrado. Seis de cada diez murcianos apuestan por una vía mixta, en la que la industria gane peso sin desplazar a la agricultura ni al turismo, mientras que algo más de un 22% defiende una apuesta industrial decidida como motor del progreso futuro. Territorialmente, la comarca de Cartagena–Mar Menor aparece como la más receptiva a un impulso industrial claro, lo que refuerza esa tendencia hacia polos prioritarios de desarrollo.

Lejos de ser un freno, el desconocimiento ciudadano sobre la diversidad industrial se interpreta como una oportunidad. "Estamos ante una ventana histórica", señaló Crespo, porque existe apoyo social sin prejuicios de partida, siempre que se cumplan tres condiciones: empleo de calidad, sostenibilidad ambiental y buenas políticas de formación. En esa línea, Vázquez insistió en la necesidad de "llevar la industria a la calle, a los colegios y al debate público", siguiendo el ejemplo de otras políticas de divulgación científica que han mejorado la percepción social en la Región.

La conclusión del informe es clara: Los murcianos quieren más industria, siempre y cuando sea moderna, innovadora, sostenible, bien integrada en el territorio y capaz de ofrecer empleo estable y atractivo. El consenso social existe; el desafío ahora es convertirlo en políticas coherentes, visibles y eficaces que transformen ese respaldo en desarrollo real y orgullo industrial compartido.