Otra jornada de lluvias este miércoles en la Región

La Región de Murcia vivirá este miércoles otra jornada de lluvias generalizadas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el litoral, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por el momento, la Aemet no ha activado ningún aviso de riesgo por las precipitaciones que se esperan la jornada de este 17 de diciembre, por lo que en principio no serán muy significativas.

Así, los cielos serán muy nubosos acompañados de chubascos generalizados y también se esperan brumas matinales en las sierras.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán con pocos cambios. Los vientos serán flojos de componente norte, ocasionalmente moderados.

Temperaturas mínimas/máximas este miércoles Caravaca de la Cruz: 6/12

Cartagena: 11/16

Lorca: 6/15

Murcia: 8/15

Yecla: 6/12

La previsión del tiempo en el resto de España

Precipitaciones, tormentas, oleaje y nieblas activarán los avisos este miércoles en ocho provincias, en una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en la Península y Baleares, según la predicción de la Aemet.

Con avisos por precipitaciones estarán Alicante, Castellón, Valencia, Barcelona, Tarragona e Islas Baleares (Ibiza y Formentera). Los mayores acumulados de lluvia serán de 80 litros por metro cuadrado (l/m2) en Castellón (Litoral norte y litoral sur) y Tarragona (Litoral sur y prelitoral sur).

Los avisos por tormentas se darán en Alicante, Castellón, Valencia, Barcelona y Tarragona. En cuanto a los avisos por oleaje, se darán en Lanzarote y Fuerteventura, con mar combinado del norte o noroeste de cuatro a cinco metros, mientras que los avisos por niebla se esperan en Guadalajara (Parameras de Molina), con visibilidad de 200 metros.

La AEMET prevé para este miércoles que se mantenga una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Baleares y Melilla debido a la influencia de un sistema de bajas presiones que dejará los cielos nubosos o cubiertos, así como precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo ocasional.

Estas precipitaciones se prevén fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y litorales y prelitorales de Cataluña, sin que se descarte algún chubasco localmente fuerte en otros puntos de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares.

En el resto, el tiempo será estable en general, con las altas presiones imponiéndose y dejando cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste y con predominio de los nubosos en el resto, con precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental al principio. Además, el acercamiento de un frente en el extremo noroeste mantendrá los cielos nubosos.

En Canarias se espera un día inestable, con cielos nubosos y precipitaciones que se prevén abundantes en vertientes norte de las islas centrales. Asimismo, se prevén bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares y entornos de montaña, localmente persistentes en la ibérica sur.

En cuanto a las temperaturas máximas, ascenderán en la Península y Baleares, de forma ligera en el archipiélago y tercio nordeste y con descensos en Canarias.

Respecto a las mínimas, se prevén aumentos en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular y depresiones del suroeste y con pocos cambios en el resto. Asimismo, se esperan heladas débiles en los principales entornos de montaña, que también serán posibles localmente en la meseta Norte.

El viento soplará moderado del este y nordeste en Baleares y fachada oriental peninsular, con posibilidad de algún intervalo fuerte, así como con poniente moderado rolando a levante en el Estrecho y Alborán y viento de componente norte en Canarias con intervalos fuertes y con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Además, los vientos serán flojos en el resto, del norte y oeste rolando a sur en el Cantábrico y Galicia con intervalos moderados en el litoral y de componentes norte y este en el resto.