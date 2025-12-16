Queridos Reyes Magos:

Este año, desde el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia no queremos pedir nada para nosotros. Venimos a pediros algo mucho más importante: que la ilusión no se confunda con la irresponsabilidad.

Cada Navidad, muchos animales llegan a los hogares envueltos en la emoción de una mañana mágica. Pero cuando pasa la sorpresa, algunos acaban envueltos en silencio, soledad o abandono.

Por eso, os pedimos que recordéis, y ayudéis a recordar a todos, que los animales no son juguetes ni regalos de temporada, sino seres vivos que sienten, necesitan y dependen de nosotros cada día.

Un perro no se apaga con un interruptor, no se guarda en una estantería y no «pasa de moda».

Un perro es un miembro más de la familia. Necesita tiempo, atención, cuidados veterinarios, ejercicio, cariño… y, sobre todo, compromiso.

A vosotros, padres y madres, os pedimos que antes de decir «sí», penséis en todo lo que implica convivir con un animal: sus paseos diarios, sus gastos, sus años de vida, su educación.

Y a los niños, que sepáis que un perro no es un juguete para las vacaciones: es un amigo que os querrá cada día, pero que también necesita que lo cuidéis siempre.

Si aun así decidís compartir vuestra vida con uno, consultad siempre con vuestro veterinario. Somos quienes mejor podemos orientaros sobre qué animal se adapta a vuestro ritmo, vuestro hogar y vuestro tiempo. Porque cada raza y cada individuo tienen sus propias necesidades, y elegir bien es el primer paso hacia una convivencia feliz y responsable.

Este año, queridos Reyes Magos, pedimos conciencia.

Que ningún perro vuelva a ser un regalo que se devuelve, ni un capricho que se abandona. Que cada adopción sea una historia de amor, no de arrepentimiento.

Con cariño y esperanza,

Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.