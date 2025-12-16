La huerta murciana: el corazón verde de Anecoop en Navidad

Cuando pensamos en la Navidad, imaginamos mesas llenas de color, sabor y tradición. En ese escenario, Murcia y su huerta se convierten en protagonistas gracias al trabajo de los agricultores y agricultoras, que producen frutas y hortalizas frescas de calidad para hacer de cada celebración un encuentro donde es posible disfrutar de la buena mesa y cuidar la salud al mismo tiempo.

Un mosaico de sabores

La Región de Murcia es sinónimo de diversidad agrícola. Sus tierras fértiles y su clima privilegiado permiten cultivar frutas y hortalizas que son la esencia de la dieta mediterránea. Anecoop, junto a sus socios Alimer, Agroter, Frucimu, Toñifruit, Frutas Condiso y Hortamira pone en valor esta riqueza con productos como brócoli, coliflor, calabazas, apio, lechugas, alcachofas y cítricos. Hortalizas que llenan de vida los platos navideños y frutas que aportan frescura y aroma a cualquier receta.

Cítricos: el toque brillante

Las naranjas, limones y pomelos son auténticas joyas en estas fechas. Su diversidad de sabores junto con su aporte de vitamina C, las convierte en imprescindibles para cuidar la salud en invierno. Además, son perfectas para dar un toque natural a los centros de mesa o para preparar recetas tradicionales, salsas y mermeladas como acompañamiento de diferentes platos.

Hortalizas que inspiran creatividad

Brócoli, coliflor, apio y calabaza son aliados ideales para menús saludables y sencillos. Desde cremas suaves hasta guarniciones al horno, estas hortalizas dejan espacio a la creatividad en la cocina. Sin olvidar a la alcachofa, que aporta sabor, textura y originalidad a cualquier propuesta.

Calidad, frescura y liderazgo internacional

Cada producto que llega a la mesa cuenta con el respaldo de Anecoop y sus socios, que trabajan bajo estrictos estándares de calidad y sostenibilidad. Este esfuerzo ha convertido a Anecoop en uno de los principales operadores hortofrutícolas europeos, con más de 1 millón de toneladas comercializadas al año y presencia en 74 países.

Una invitación a celebrar con lo nuestro

Esta Navidad, apostar por los productos de la huerta murciana es mucho más que elegir calidad: es apoyar a los agricultores locales, mantener viva la tradición y disfrutar de sabores auténticos. Anecoop y sus socios nos invitan a llenar nuestras mesas de color, salud y compromiso.

