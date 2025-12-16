Los hospitales despliegan sus planes de contingencia mientras la gripe crece otro 62%

Los virus respiratorios siguen avanzando en la Región de Murcia, con un crecimiento del 5,6% de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) en la última semana, un aumento más acusado en el caso de la gripe, que aumenta un 62% en sólo siete días. Ante esta situación, los hospitales han comenzado a desplegar sus planes de contingencia, adaptando los recursos de cada una de las nueve áreas de salud a la estructura, población y demanda que existe en cada momento.

La Consejería de Salud informa de que en cada hospital está planificada la posible ampliación de camas y puestos en urgencias y en este sentido, el Servicio Murciano de Salud (SMS) está preparado para adoptar las medidas necesarias de prevención en caso de ser precisas.

El aumento de casos de infecciones respiratorias agudas comunes en otoño e invierno y el avance de la incidencia de gripe ha llevado al límite estas últimas semanas a los centros de salud de Atención Primaria y a los servicios de Urgencias hospitalarias, donde gestionan día a día decenas de pacientes pendientes de ingreso para los que no hay habitaciones libres en planta. El jefe de sección de Urgencias del Hospital Reina Sofía, César Cinesi, explicaba hace unos días a La Opinión que de momento van haciendo frente al aumento de la demanda asistencial con la Unidad de Preingreso, aunque no descartan tener que abrir nuevas zonas para la estancia de pacientes. Mientras, en Urgencias del Morales Meseguer han llegado a recurrir a la derivación de pacientes que precisaban ingreso a centros concertados, como el Hospital de Molina, al no disponer de espacio suficiente, y a la cancelación de algunas cirugías.

El último informe sobre los datos epidemiológicos de la Red Centinela de la Región de Murcia, conocidos este martes y que hacen referencia a la semana 50 (del 8 al 14 de diciembre), muestra que ha aumentado la incidencia de consultas por infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria un 5,6% respecto a la anterior semana, con 1.040 casos por 100.000 habitantes. No obstante, los datos reales pueden ser mayores, ya que en esta semana tuvo lugar la huelga de médicos de cuatro días y una jornada festiva el lunes 8.

En el caso de la gripe, el aumento es del 62%, con 4.707 casos registrados. La tasa de incidencia acumulada se sitúa en 295 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 182 de la semana anterior. La bronquitis y bronquiolitis aguda sube el 5,4% y el covid asciende un 12,5%.

Uso de mascarilla

La Consejería estableció el uso obligatorio de la mascarilla en los hospitales de la Región, tanto públicos como privados, así como centros de salud, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria desde el 9 de diciembre como medida preventiva para frenar los contagios. La medida sanitaria ha disparado la demanda de este tipo de productos en las farmacias de la Región de Murcia, donde han comenzado a escasear las mascarillas y muchas boticas están teniendo problemas de stock.

Salud insiste en que esta decisión se tomó a criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología, debido al aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las últimas semanas y la previsión de que aumente. De esta manera, se anticipan a los efectos que pudiera tener en la presión asistencial del sistema sanitario. Esta orden estará vigente hasta final de año, aunque será revisable en una semana.

Además, la Dirección General de Salud Pública recomienda vacunarse frente a la gripe a la población en general para evitar contagios, especialmente para proteger a las personas vulnerables. Desde el 1 de diciembre se puede recibir esta vacuna en los centros de salud o puntos de vacunación habituales.

Los últimos estudios reflejan que la vacuna de esta temporada puede reducir el riesgo y las hospitalizaciones en niños el 75% y en mayores de 65 años un 40%, por lo que es especialmente importante realizar la vacunación de forma temprana.