Herjimar convierte la experiencia en valor estratégico con el Prear

En los talleres y en las grandes obras industriales no siempre hay diplomas colgados en la pared, pero sí décadas de experiencia acumulada. Durante años, ese conocimiento práctico ha sostenido la competitividad de empresas clave de la Región de Murcia sin un reconocimiento oficial equivalente. El Procedimiento Prear ha empezado a corregir esa brecha y, con ello, a transformar la relación entre trabajadores, empresas y cualificación profesional. En ese cruce entre estrategia empresarial y trayectoria humana se sitúa Metalmecánicas Herjimar, una de las firmas que será distinguida en el ‘Encuentro Prear: Impulso para la Acreditación y el Futuro Profesional’, que se celebra el miércoles 17 de diciembre en el IES La Flota, en Murcia.

El’ Encuentro Prear’ está organizado por el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (Icuam), en colaboración con La Opinión, y nace con un objetivo doble: reconocer públicamente el compromiso de las empresas que han apostado por la acreditación masiva de sus trabajadores y visibilizar una herramienta que permite a la ciudadanía mejorar su cualificación profesional. Junto a las empresas, el acto también pone en valor el papel de los centros educativos que se incorporarán a la Red de Centros Prear en la Región, un entramado llamado a reforzar el aprendizaje a lo largo de la vida.

En una región que vive un crecimiento histórico en el número de acreditaciones, el Prear se ha convertido en una palanca de profesionalización del mercado laboral. Así lo interpreta la dirección de Metalmecánicas Herjimar, una empresa con sede en Cartagena y más de cincuenta años de trayectoria, especializada en soluciones metalmecánicas de alta calidad para sectores tan exigentes como el de defensa, naval, portuario, ferroviario e industrial.

La visión de Herjimar

Para su gerente, Mariano Jiménez Barrull, la decisión de impulsar la acreditación de la experiencia de la plantilla no responde únicamente a una lógica formativa, sino estratégica. «Reconocer oficialmente la experiencia es estratégico porque pone en valor y consolida el ‘know-how’ y el ‘expertise’ que nuestros profesionales han construido durante años», explica. Un conocimiento que, subraya, «es lo que sostiene la competitividad de Herjimar y define quiénes somos como compañía».

Desde la dirección, el impacto del Prear se interpreta también en clave sectorial. «El aumento de acreditaciones en la Región de Murcia profesionaliza el sector y eleva el nivel del mercado laboral, beneficiando a empresas que requieren personal altamente cualificado», señala Jiménez Barrull. En ese contexto, la participación en el procedimiento refuerza la imagen corporativa ante clientes, administraciones y sociedad. «Nuestros trabajadores se merecen que su experiencia y esfuerzo sean reconocidos oficialmente. Al mismo tiempo, esta cualificación acreditada transmite mayor confianza, demostrando que Herjimar apuesta por la excelencia, la seguridad y la profesionalización real de su equipo».

Ese enfoque estratégico se traduce en una política activa desde el área de Recursos Humanos. Antonio López Martínez, director de RR. HH. de la compañía, recuerda que el punto de partida fue una realidad compartida por muchas empresas industriales: «Observamos que muchos profesionales acumulaban gran experiencia profesional, pero sin acreditación oficial». El trabajo impulsado desde el Icuam permitió convertir ese conocimiento tácito en reconocimiento formal, «reforzando su desarrollo, que tendrá una repercusión directa en el trabajo con nuestros clientes».

El proceso no ha sido neutro en la cultura interna de la empresa. «Ha reforzado la confianza y el diálogo interno», afirma López Martínez. Los empleados, añade, «han percibido una apuesta clara por su crecimiento profesional», lo que se ha traducido en mayor implicación y motivación. El acompañamiento ha sido clave: referentes internos, apoyo técnico para preparar evidencias y una comunicación fluida que ha hecho que los participantes se sintieran guiados en cada fase. En términos organizativos, la acreditación ha permitido «identificar talento, ajustar funciones y establecer itinerarios de desarrollo», además de planificar mejor los trabajos que requieren acreditaciones específicas.

La perspectiva del trabajador

La dimensión más tangible del Prear se aprecia en las trayectorias individuales. David López Corral, jefe de equipo y soldador con una dilatada experiencia, resume una carrera construida «a lo largo de muchos años en obras y grandes proyectos industriales», aprendiendo desde la base y enfrentándose a retos reales. Cuando la empresa le propuso iniciar el proceso de acreditación, lo vio como «una oportunidad para poner en valor todo el conocimiento adquirido a lo largo de mi vida profesional».

Las dudas iniciales dieron paso a la confianza. «Al principio tenía algunas incertidumbres, pero pronto comprobé que era más sencillo de lo que imaginaba», relata. El acompañamiento de Herjimar y del Icuam fue decisivo para avanzar «centrado en demostrar mi experiencia real». El resultado, dice, ha sido «un orgullo y un impulso personal», un reconocimiento que refuerza su valor profesional y le motiva a seguir evolucionando junto a su equipo.

Su puesto no ha cambiado, pero sí la percepción. «Noto una mayor confianza en mi labor y un reconocimiento hacia mi trayectoria», afirma. Por eso anima a otros compañeros a dar el paso: «La experiencia que acumulamos ya tiene un gran valor, y el Prear simplemente le da el reconocimiento oficial que merece».