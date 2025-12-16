El Gobierno regional impulsa la conservación de la biodiversidad desde la cooperación científica y la acción territorial

La Región de Murcia avanza en la protección de su biodiversidad y en la gestión sostenible de su patrimonio natural a través de políticas basadas en el conocimiento científico, la planificación territorial y la cooperación institucional. Este compromiso se puso de manifiesto con la celebración del encuentro ‘Unidos por la Naturaleza’, una cita técnica y estratégica que reunió a responsables públicos, investigadores y organizaciones especializadas para abordar los principales retos de la conservación en el arco mediterráneo.

Durante la apertura del encuentro, la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, destacó que “este tipo de foros permite trasladar el conocimiento científico a la acción sobre el territorio y refuerza una forma de trabajar basada en la colaboración, el rigor técnico y la planificación a largo plazo”. En este sentido, subrayó que “la protección de la biodiversidad exige sumar capacidades, compartir experiencias y apoyarse en el mejor conocimiento disponible”.

El encuentro, organizado en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), sirvió como espacio de intercambio técnico y reflexión conjunta en torno a la acción territorial por la biodiversidad, la conectividad ecológica y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. A lo largo de las distintas sesiones se han presentado proyectos, herramientas y metodologías orientadas a mejorar la funcionalidad de los ecosistemas y la coherencia de la infraestructura verde.

La jornada contó con la participación de ponentes de reconocido prestigio internacional. Entre ellos, Maher Mahjoub, director de UICN Med, que abordó el papel de las regiones mediterráneas ante los desafíos ambientales comunes, y Diego Juffe Bignoli, coordinador del Comité Español de la UICN, que analizó el estado de la conectividad ecológica en España y su integración en la planificación territorial. Asimismo, intervinieron expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como Gabriel del Barrio, que presentó los avances metodológicos aplicados a proyectos de infraestructura verde.

Ciencia aplicada a la gestión del territorio

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la presentación de los resultados del proyecto Medconecta, una iniciativa que identifica corredores ecológicos y áreas prioritarias de conservación entre espacios de la Red Natura 2000 en el sureste peninsular. Este proyecto, desarrollado por UICN Med y el CSIC, propone una metodología geomática que facilita la toma de decisiones en la planificación territorial y la restauración de ecosistemas mediante soluciones basadas en la naturaleza.

En las distintas sesiones se puso de relieve la importancia de integrar la ciencia en la gestión pública, así como de contar con herramientas comunes que permitan mejorar la conectividad ecológica entre espacios protegidos, especialmente en territorios mediterráneos y semiáridos como la Región de Murcia. Los ponentes coincidieron en señalar que la planificación basada en la infraestructura verde es clave para aumentar la resiliencia frente al cambio climático y preservar los servicios ecosistémicos.

La Región de Murcia cuenta con un patrimonio natural singular, marcado por ecosistemas de alto valor ecológico como el Mar Menor, espacios incluidos en la Red Natura 2000, sierras forestales y zonas especialmente sensibles a los efectos del calentamiento global. Esta realidad exige una respuesta desde la administración regional, que se traduce en planes de recuperación de especies amenazadas, actuaciones de restauración ambiental y una planificación cada vez más coherente.

María Cruz Ferreira puso en valor el nivel técnico de las aportaciones realizadas durante el encuentro y señaló que “la participación de expertos de la UICN y del CSIC refuerza el trabajo que se viene desarrollando en la Región de Murcia y aporta una visión comparada muy útil para seguir mejorando nuestras políticas de conservación”. Añadió que “la cooperación científica y técnica es esencial para aplicar soluciones eficaces y adaptadas a la realidad del territorio”.

Asimismo, la secretaria autonómica destacó que “la pertenencia a redes internacionales de conocimiento, como el caso de la UICN –la más grande y antigua del mundo-, permite compartir experiencias con otros territorios, acceder a metodologías contrastadas y avanzar hacia una gestión más integrada y sostenible de los espacios naturales”.

Con la celebración de este encuentro, la Región de Murcia refuerza su apuesta por la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva técnica y colaborativa, poniendo en valor el papel de la ciencia, los expertos y la cooperación institucional como pilares fundamentales para la protección y mejora del patrimonio natural.