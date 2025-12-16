Fundación Séneca, un pilar en el impulso del talento investigador

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor acogió ayer la reunión anual del Patronato de la Fundación Séneca, presidida por el consejero Juan María Vázquez, en la que se aprobó la memoria de actividades de 2025 y el plan de actuación para 2026. El encuentro permitió poner en valor el papel de la Fundación como motor del talento investigador y de la excelencia científica en la Región de Murcia, así como instrumento estratégico al servicio del sistema regional de ciencia, tecnología e innovación. Durante la sesión, el consejero subrayó la consolidación de los Programas Regionales de Apoyo al Talento Investigador, Investigación Científica y Técnica, Transferencia de Conocimiento, Movilidad Investigadora y Cultura Científica e Innovadora, que han permitido que 1.945 investigadores se beneficien este año de las actuaciones de la Fundación. También destacó el refuerzo del esfuerzo comunicativo de la entidad para acercar a la sociedad los avances y proyectos financiados, con la implicación de los propios investigadores.

El consejero recordó que 2025 fue un año especialmente relevante al ejecutarse los Planes Complementarios de I+D en Ciencias Marinas y Agroalimentación, en colaboración con el Ministerio de Ciencia y otras siete comunidades autónomas. Estas actuaciones han supuesto una financiación adicional de 18,5 millones de euros, a los que se suman los 5,2 millones del presupuesto ordinario de la Fundación Séneca.