Un nuevo sondeo dispara a Vox y lo confirma como segundo partido más votado en la Región de Murcia

Todas las encuestas a nivel nacional llevan meses disparando a Vox en intención de voto en las encuestas y en la Región de Murcia ya son dos las que apuntan en la misma dirección. La formación de Santiago Abascal obtendría, si se celebraran hoy las elecciones autonómicas, 13 escaños, cuatro más que los que tiene en la actualidad en la Asamblea Regional y tras aumentar sus apoyos del 18% a más del 27%, según el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (Obede) de la UCAM. De esta forma, José Ángel Antelo se pondría al frente del principal partido de la oposición, adelantando al PSOE por la derecha.

El ganador de los comicios, no obstante, volvería a ser el Partido Popular, que cae de los 21 escaños a los 19, alejándose así de la mayoría absoluta (23) y necesitando así llegar a acuerdos con otra fuerza política para poder gobernar —Vox, según la experiencia—. Los de Fernando López Miras reducen sus apoyos del 43% a menos del 38%.

Los de Abascal ganan 4 escaños, los mismos que pierden entre PP y PSOE

El Partido Socialista no levanta cabeza bajo la dirección de Francisco Lucas. Según el Obede, solo el 23,3% de los murcianos votarían al PSRM (fueron el 26% en 2023), dejando su grupo parlamentario con tan solo once representantes.

Por su parte, la coalición a la izquierda del PSOE, que forman Podemos-IU (aunque en este sondeo se refieren a Sumar-IU), retendría los 2 escaños que consiguió en las elecciones de mayo 2023. No obstante, bajaría del 4,7% de los votos a apenas rebasar el 4%.

Porcentajes de voto, según la encuesta de la UCAM. / UCAM

Según los expertos de la UCAM, las fugas de PP y PSOE "van a parar a Vox", puesto que gana los 4 escaños que pierden entre los dos grandes partidos. Sin embargo, matizan que es realmente el descenso del PP el que beneficia a la derecha radical, puesto que "los flujos desafectados del PSOE se van a muy diversas opciones".

Por franjas de edad, esta encuesta destaca que todos los partidos mantienen líneas bastante paralelas, excepto el PP, que logra sus mayores graneros de voto conforme los electores son más mayores. Pasa lo contrario con la abstención, siendo los jóvenes los más reacios a ir a votar.

En comparación con 2023, Vox crece 9,3 puntos, mientras que PP pierde 5,6 puntos y PSOE 2,6 puntos. De esta forma, el único partido que crece en la Región es el de Antelo. "Estos datos reflejan un reordenamiento profundo del mapa político regional", indican.

El peso de los indecisos y abstencionistas indica que el resultado final dependerá en gran medida de la campaña

Además, la abstención prevista aumenta del 36,6% al 41,9%, un incremento de 5,36 puntos, lo que refuerza la idea de desmovilización electoral. "Visualmente, los gráficos transmiten volatilidad e inestabilidad, con un electorado menos fiel y más reactivo. El peso de los indecisos y abstencionistas indica que el resultado final dependerá en gran medida de la campaña y de factores coyunturales", concluye el Obede.

No es la primera encuesta que vaticina un 'sorpasso' de Vox al PSOE. Lo hizo en octubre el Barómetro de Verano del Cemop, que mostraba un ascenso de los de Abascal de hasta 4 escaños, alcanzando los 13, mientras que el PP caía hasta los 18.

El informe completo se ha realizado tras la realización de 800 entrevistas telefónicas a ciudadanos censados en la Región de Murcia entre el 18 y el 28 de noviembre de 2025. Son diez días en los que se conocieron novedades sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, sin ir más lejos, salió de la cárcel el día 19 y su predecesor, José Luis Ábalos, era el que entraba en prisión el día 28.

López Miras aprueba por la mínima

Con un 5, pero aprueba. El líder del Partido Popular en la Región de Murcia, Fernando López Miras, es el único candidato a las elecciones que no suspende ante los encuestados por el Obede. Además, gracias también a la Presidencia del Gobierno autonómico, también es el más conocido y menos de un 5% de los murcianos desconoce quién es.

Imagen de archivo de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y líder del PPRM. / EFE/Marcial Guillén

El secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, tiene un 4,1 y el grado de conocimiento sobre su figura supera por poco el 50% de la población, ayudado por su condición de delegado del Gobierno de España en la Región, un puesto que juró en septiembre de este año. Su nivel de popularidad está en estos momentos casi 17 puntos por debajo del que acreditó su predecesor, José Vélez, en el barómetro del Obede de hace un año.

También suspende con un 3,5 la candidata de Podemos, María Marín, cuyo grado de conocimiento no llega al 39%.

El segundo más conocido, por más del 57% de los murcianos, es José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox. Sin embargo, es que peor nota saca: un 3,4.

Francisco Lucas, del PSOE, es el menos valorado entre los suyos (un 6)

López Miras es el mejor valorado en todas las franjas de edad. El gráfico muestra que lo es notablemente entre mayores de 65 años (5,7) frente a los jóvenes de 18-30 (4,7), lo que indica una brecha generacional en la percepción del liderazgo regional.

Los gráficos por recuerdo de voto refuerzan la lógica de bloques: López Miras alcanza el 7,1 entre los votantes del PP y cae a 2,5 entre los de la izquierda de Podemos-IU. "Esa valoración en espejo invertido se aprecia perfectamente, en términos casi idénticos, cuando analizamos la simpatía o rechazo que genera María Marín, empatando con López Miras en cuanto a la más valorada entre los suyos, con 7,1, pero la más rechazada en el polo opuesto del espectro político (1,8 entre los adheridos a Vox y 2,6 entre los del PP)", explican en la UCAM. Francisco Lucas, del PSOE, es el menos valorado entre los suyos (un 6).

A nivel nacional, el gráfico de notoriedad muestra niveles extraordinariamente elevados: Pedro Sánchez es conocido por el 98,8%, Alberto Núñez Feijóo por el 92,7%, Santiago Abascal por el 91,5% y Yolanda Díaz por el 89,7%, mientras que Ione Belarra desciende al 61,2%. Sin embargo, el gráfico de valoración media revela un suspenso generalizado. Feijóo obtiene la puntuación más alta (4,1), seguido de Pedro Sánchez (3,8), Abascal (3,3), Yolanda Díaz (2,9) e Ione Belarra (2,7).