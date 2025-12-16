ElPozo Alimentación lleva la magia de la Navidad a Madrid

ElPozo Alimentación cree que la Navidad está en los momentos que se comparten. Por eso, impulsa experiencias que valoran lo esencial, como es estar juntos y en familia. Esta Navidad, la empresa líder en alimentación, presente en millones de hogares españoles, vuelve a apostar por una propuesta que une deporte, ocio, diversión y gastronomía.

Como ya hiciera el año pasado, ElPozo Alimentación ha vuelto a impulsar una de sus acciones promocionales más entrañables en Madrid. La marca es uno de los patrocinadores de la pista de hielo de la Plaza de Colón, donde también ha instalado dos espacios temáticos dirigidos a familias y visitantes: La Casita Mágica de Papá Noel y El Pozo de los Deseos. Esta iniciativa refleja la intención de la marca de estar presente en los momentos importantes de las familias, acompañándolas con la misma cercanía con la que sus productos han estado en las mesas de millones de hogares españoles durante décadas.

La pista de hielo de la Plaza de Colón es, cada año, uno de los grandes atractivos navideños de la ciudad. Por segundo año consecutivo y hasta el 6 de enero, la pista lleva la imagen de ElPozo Alimentación, que ha querido volver a asociarse a un espacio que simboliza magia, diversión y tradición navideña. Para la compañía de alimentación, esta colaboración supone una oportunidad de conectar emocionalmente con el público a través de un espacio deportivo, lúdico y familiar, reforzando valores como cercanía y confianza, los que transmite la marca.

La presencia del patinador Javier Fernández, medallista olímpico y bicampeón del mundo, marcó hace unos días el inicio oficial de una temporada navideña para quienes se acerquen hasta el próximo 6 de enero a este lugar lleno de emoción y de experiencias únicas, un espacio abierto a los visitantes de todas las edades.

En el corazón de esta acción promocional se encuentran, además, los dos espacios que la compañía ha instalado en la misma plaza: La Casita Mágica de Papá Noel y el Pozo de los Deseos. La primera es un lugar inmersivo que evoca el interior de una casa navideña, inspirada en la calidez del hogar. La Casita Mágica busca convertirse en un refugio de ilusión, donde cada visitante puede disfrutar de una experiencia sensorial completa y donde los más pequeños podrán pedirle directamente sus deseos a Papá Noel. Esta experiencia se podrá disfrutar los días 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre, en horario de 11.30 a 21:30 horas. Además, a partir del 25 de diciembre, se instalará un fotomatón formato espejo donde, quienes lo deseen, podrán escribir su propio mensaje navideño. Al terminar, recibirán en su móvil una videofelicitación personalizada para ese momento especial en estas fiestas.

Otro de estos atractivos es El Pozo de los Deseos. Este rincón invita a quienes se acerquen a participar activamente y a dejar un mensaje escrito con su deseo para el nuevo año. Por cada mensaje depositado, el pozo iluminará cada una de esas ilusiones.

Esta Navidad, ElPozo es la clave

Para celebrar esta Navidad, la compañía ha organizado otras acciones puntuales y una campaña de comunicación que expresa de forma muy clara los valores que definen a ElPozo: cercanía, tradición, calidad y confianza.

La compañía ha preparado una campaña de televisión y redes sociales bajo el título «Esta Navidad, ElPozo es la clave», que utiliza como eje narrativo el humor y la autenticidad. En ella se refleja de forma fresca y cercana los pensamientos espontáneos que se suceden cuando nos reunimos en torno a una comida familiar navideña. Los alimentos de ElPozo se convierten en la clave para que esos diálogos internos evolucionen a un encuentro feliz.

Otra de las iniciativas que ha preparado ElPozo Alimentación para esta Navidad es su participación en la Navidad del Santiago Bernabéu ‘Mavidad’, uno de los grandes estrenos de estas fiestas en Madrid. ElPozo Alimentación participará en la zona gastronómica donde los visitantes podrán disfrutar de las soluciones de alimentación de la marca.

La compañía invita a vivir la Navidad de una manera auténtica y cercana. La combinación de deporte, ocio, tradición y gastronomía convierten estas iniciativas en un proyecto familiar, envuelto en la magia de esta fecha tan especial, y con la ilusión de que los deseos para el futuro se hagan realidad.