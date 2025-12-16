Denuncian una desviación de 90 millones en conciertos sanitarios en la Región

El Servicio Murciano de Salud (SMS) gastó el pasado año 90 millones de euros más de la cantidad presupuestada en conciertos sanitarios. Así lo recoge la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) en un informe que ha publicado sobre actividad concertada en la sanidad murciana y en el que pone el acento en las derivaciones y contratos con el Grupo Ribera Salud tras el escándalo que saltó hace unas semanas en torno a la gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid.

Las cifras obtenidas por la asociación a través del Portal de Transparencia muestran que el SMS gastó en 2024 un total de 182,6 millones de euros en conciertos sanitarios, "pese a haber presupuestado 93,2 millones, lo que supone una desviación del 96%, casi 90 millones de euros adicionales". Este gasto se concentró, según indican, en ámbitos asistenciales clave como hospitalización, pruebas diagnósticas y cirugía, lo que cuestiona la planificación, el control del gasto y la transparencia del modelo.

El informe advierte de que la Región de Murcia mantiene desde hace décadas un alto nivel de concertación sanitaria, situándose entre las comunidades con mayor peso del gasto concertado, solo por detrás de Cataluña, Canarias, Madrid y Baleares, tal y como recogen las cifras del documento elaborado por la ADSP de la Región de Murcia. De ahí que reclamen un mayor control del gasto público ante "la falta de planificación y transparencia; el elevado gasto en conciertos; el déficit sanitario que existe en estos contratos; y la mala calidad de las pruebas realizadas en los conciertos".

Sobre la gestión de los conciertos, recuerdan que el Tribunal de Cuentas ya ha advertido en distintos informes de fiscalización del sector público autonómico deficiencias estructurales en los procedimientos de concertación sanitaria de la Región de Murcia, incluyendo carencias en la planificación, insuficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la actividad concertada, y debilidades en la justificación y evaluación del gasto.

Repetición de pruebas diagnósticas

Sobre el modelo de concierto y la práctica habitual de derivar a pacientes de la sanidad pública a centros privados, Defensa de la Sanidad Pública alerta de la repetición frecuente de pruebas diagnósticas realizadas en centros concertados cuando se detectan anomalías, tras lo que el paciente es atendido posteriormente en el sistema público. Por ello, "profesionales del SMS denuncian problemas de calidad, especialmente en pruebas de imagen, que obligan a repetir exploraciones", insisten desde la asociación.

Además, hacen mención expresa a los conciertos que hay en la Región de Murcia con el Grupo Ribera Salud, que ascendieron el pasado año a 30,8 millones de euros, con un incremento del 24% en los dos últimos años, muy superior al crecimiento global de la concertación en ese periodo (13%).

El informe analiza de forma específica el Hospital de Molina, gestionado por Ribera Salud, que concentra el mayor gasto concertado y mantiene un convenio singular para la atención de urgencias del Área VI, con un canon anual de 1,74 millones de euros.

Ante esta situación, la ADSP-RM exige la comparecencia del consejero de Salud en la Asamblea para explicar la desviación del 96% en el gasto en conciertos en 2024; transparencia sobre la calidad de las pruebas concertadas, las tasas de repetición y el gasto asociado; la revisión de los convenios singulares que otorgan capacidad de decisión clínica con impacto económico directo; y una auditoría independiente sobre la adecuación de los ingresos desde urgencias en el Hospital de Molina.