Cerca de 200 menores de la Región aportan sus ideas para la futura ley de la Infancia y la Adolescencia

Cerca de 200 niños, niñas y adolescentes de la Región de Murcia participan en un proceso en el que pueden exponer sus ideas y propuestas, que serán tenidas en cuenta en la futura ley de la Infancia y la Adolescencia, que está en fase de tramitación. Sus iniciativas serán incluidas en un informe que se usará para garantizar sus derechos.

Las propuestas que incluirá la ley están dirigidas a responder a las nuevas necesidades de la infancia y la adolescencia, así como a generar mecanismos de protección y de prevención en los que se impliquen todas las administraciones, detalla la Comunidad en una nota de prensa.

Esta norma ya ha atravesado una consulta previa, además de unas jornadas participativas en las que profesionales y entidades aportaron la experiencia técnica y social.

El siguiente paso llegó el pasado mes de abril, cuando la norma entró en el proceso de consulta pública, fase en la que se recogieron diferentes aportaciones. Destacan las procedentes de la infancia, que han mostrado su interés por participar en un consejo de participación infantil y juvenil, cerca del 50 por ciento lo haría.

Además, han mostrado su preocupación por la violencia verbal, casi un 84% señala haberla presenciado, y por los riesgos que presenta el entorno digital.

Sobre la nueva que ley que desarrolla la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que dirige Conchita Ruiz, la consejera señaló que "hemos recibido cerca de un millar de aportaciones a esta nueva ley, de diferentes sectores, con propuestas como la inclusión de asignaturas sobre derechos de la infancia o más medidas para la protección".

Entre las propuestas recogidas se encuentra también la creación de campañas en redes sociales adaptadas al lenguaje de niños, niñas y adolescentes, difundidas a través de canales como TikTok, YouTube, cómics o videojuegos.

También se ha propuesto la creación de mecanismos para que los menores opinen sobre los asuntos que les afectan, así como promover espacios seguros y coordinadores de bienestar en los centros educativos.

Ciudades Amigas de la Infancia

Este martes se ha celebrado, en San Javier, el acto de entrega de los reconocimientos a los municipios de Beniel, Cieza, Lorquí, Mula, Murcia, San Javier y Santomera, que pasan a ostentar el título de Ciudades Amigas de la Infancia otorgado por Unicef.

Este grupo de localidades se unen a Alcantarilla, Bullas, Calasparra, Cartagena y San Pedro del Pinatar. En total, en la Región de Murcia hay doce ciudades Amigas de la Infancia, en las que viven 168.250 niños, niñas y adolescentes, más del 55% de la población infantil murciana.

Al lograr este reconocimiento, cuya vigencia es de cuatro años, los municipios se comprometen a conseguir resultados demostrables en defensa de los derechos de la infancia, lograr la participación real e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que les afectan, y que sientan que se les tiene en cuenta, y demostrar dedicación para eliminar cualquier discriminación hacia la infancia y la juventud en las políticas y acciones locales.