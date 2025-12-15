Antelo descarta que López Miras se atreva a convocar elecciones anticipadas en la Región de Murcia debido a la "pujanza de Vox"

No habrá elecciones en 2026 en la Región de Murcia, pronostica el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, debido a la "pujanza" de su partido y que López Miras no se atreverá a adelantar los comicios ante el peligro de no ganar la contienda electoral.

El líder de la formación de Santiago Abascal en la Región de Murcia hizo estas declaraciones durante la celebración de un desayuno informativo en el Hotel Rincón de Pepe de Murcia este lunes 15 de diciembre. Incluso, llegó a hablar de la existencia de un "pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular" para "ayudar al señor López Miras a ser la primera fuerza política porque ahora tienen grandes dudas".

Este supuesto pacto del que habla Antelo se debería, según él, a que "Vox será la primera fuerza en el año 2027" en la Región de Murcia. De hecho, aseguró que "ya hay datos que hablan, prácticamente, de empate técnico" entre la formación de derecha radical y el PP.

Sí cree que habrá Presupuestos en 2026 porque la situación financiera de la Comunidad "es absolutamente catastrófica"

"Siempre se van a poner de acuerdo los partidos de siempre para proteger todo el tinglado bipartidista, especialmente en el ámbito nacional", añadió, haciendo referencia al reparto de las comisiones del Senado y del Congreso, así como al reparto de los jueces "como si fueran cromos". También criticó que en la Unión Europea votan el 90% de las veces lo mismo. En el caso de la Región de Murcia, también lamentó que las grandes leyes las hayan aprobado los dos grandes partidos.

Antes de las elecciones, sean en 2026 o 2027, el Gobierno se comprometió, al menos, a presentar los Presupuestos del año que viene. Aunque el PP ya dejó caer la idea de que la Región podrá llegar a la cita electoral de dentro de dos años con las cuentas de 2025 prorrogadas, Antelo lo pone en duda, esgrimiendo que la situación financiera de la Comunidad "es absolutamente catastrófica".

"Lo hemos dicho muy claro, hay que cumplir todos los acuerdos de la A la Z y hasta que no se cumplan, no vamos a sentarnos a hablar con el Partido Popular", explicó el presidente provincial, que admitió que todavía nadie les ha llamado para negociar nada.

Los de Abascal siguen esperando a que los 'populares' les faciliten el texto de la reforma de la Ley del Mar Menor

Sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de Presupuestos de 2024, informó de que su grupo parlamentario en la Cámara autonómica sigue esperando a que los 'populares' les faciliten el texto de la reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que para ellos es "prioritario" porque consideran que la actual legislación "no protege el Mar Menor, pero sí criminaliza a los sectores productivos".

Tras el cumplimiento de todos los puntos del acuerdo, Vox exigirá para la aprobación de las nuevas cuentas, entre otras medidas, ampliar el fondo de maniobra para el sector agroalimentario ante inclemencias como granizo o danas.

Insiste con los cierres de centros de menores

Sobre vivienda, Antelo acusó al PP de "hacer política" en vez de "solucionar el problema" y defendió medidas como "liberalizar suelo", rebajar y aplazar impuestos vinculados a la compra y permitir cambios de uso (de oficinas u hoteles a vivienda) para aumentar la oferta. Como ejemplo, citó Molina de Segura —con presencia de Vox en el Gobierno local— como municipio que, a su juicio, "ha hecho los deberes" en planeamiento y disponibilidad de suelo.

Ante el escándalo de la organización juvenil La Revuelta, afirmó que "quien la haga, la tiene que pagar"

El portavoz de Vox abordó igualmente la polémica por la imagen de una diputada de su grupo usando un niqab en la Asamblea Regional, que enmarcó como una crítica a la prohibición este tipo de atuendos en el reglamento parlamentario y no en "edificios públicos que dependen de la Región". En ese punto, vinculó el velo integral con falta de libertad y afirmó que en la Región de Murcia ya se estarían viendo situaciones como "matrimonios forzosos", citando a docentes y a la Fiscalía como fuentes, sin aportar datos concretos en la comparecencia.

Después de que su formación decidiera abandonar el Ejecutivo municipal en Alguazas, Antelo dijo hacer un seguimiento de las coaliciones "municipio a municipio" y puso de nuevo a Molina de Segura como ejemplo, también por medidas de seguridad. Preguntado por las zonas de bajas emisiones, defendió fórmulas como la aplicada en Molina para usar esas cámaras "para seguridad" y no para multar por la entrada de vehículos no autorizados.

En el tramo final, el líder regional de Vox elevó el tono contra el Gobierno central, al que calificó de "asolado por la corrupción", y reclamó al PP una moción de censura. Sobre la controversia de la organización La Revuelta y una recaudación presuntamente irregular de fondos que debía de ser para afectados por la dana de Valencia, Antelo aseguró que "quien la haga, la tiene que pagar" y defendió que ese colectivo "no pertenece a la estructura orgánica de Vox".

Desde Vox auguran un 2026 de confrontación política, especialmente por la inmigración, momento en el que Antelo reiteró su compromiso de "cerrar todos los centros de inmigración ilegal" que dependan de la Comunidad, incluso, dijo, acudiendo a tribunales o a instancias europeas si fuera necesario.