Vigilant cierra su 40 aniversario como un año histórico: nueva identidad, celebraciones memorables y un hito internacional

El año 2025 quedará grabado para siempre en la historia de Grupo Vigilant. La compañía murciana, referente en seguridad privada a nivel nacional, ha celebrado sus 40 años de trayectoria con un programa de hitos que han reforzado su identidad, han reunido a su gente y han proyectado al exterior una manera de entender la seguridad basada en la confianza, el compromiso y la cercanía.

En un sector en plena transformación, Grupo Vigilant ha sabido combinar sus raíces familiares con una visión moderna y tecnológica. Este aniversario ha demostrado que la empresa no solo mira hacia atrás con orgullo, sino que consolida un futuro ambicioso y alineado con su evolución natural: ser una gran empresa que sigue tratando a las personas -clientes, equipo de trabajo y sociedad- como lo más importante.

Una nueva identidad corporativa para una nueva etapa

El punto de partida de este año tan especial fue la presentación oficial de la nueva imagen corporativa, un símbolo de evolución, modernización y proyección. El diseño, contemporáneo y dinámico, mantiene la esencia de los valores fundacionales que han guiado a la compañía desde 1985.

Durante el acto institucional celebrado el pasado 28 de mayo en FREMM, al que asistieron más de 200 personas y que se convirtió en toda una fiesta, Grupo Vigilant hizo público este cambio estratégico. “Este aniversario no solo nos hace mirar atrás con orgullo, sino también al futuro con responsabilidad. Las personas han sido y seguirán siendo el eje central de nuestra labor”, subrayó Encarna Ortiz, CEO del grupo empresarial.

El evento incluyó la proyección del nuevo vídeo corporativo -centrado en el valor de las personas- y un recorrido por los hitos que han marcado la historia de una empresa que nació de la visión de Ángel Ortiz García y Francisca Asensio Martínez, y que hoy es referencia nacional. La nueva identidad simboliza “una reafirmación del compromiso con la innovación, la seguridad y la cercanía”.

Vigilant Fest: un homenaje a quienes hacen posible la seguridad, el compromiso y la confianza

Si el acto institucional representó el reconocimiento externo y formal de la trayectoria de Grupo Vigilant, el Vigilant Fest, celebrado el 17 de octubre en las instalaciones que la compañía posee en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, fue un recordatorio del alma de la empresa: sus personas.

Durante una jornada completa, más de 600 profesionales disfrutaron de un día de convivencia con música en directo, actividades, gastronomía y la entrega de reconocimientos. Este encuentro fue concebido como un homenaje a quienes sostienen la operación diaria de la compañía en toda España, reforzando el espíritu de pertenencia y el compromiso colectivo.

El ambiente festivo estuvo acompañado de mensajes inspiradores que subrayaron que la fortaleza de Grupo Vigilant reside en su equipo humano. En este 40 aniversario, la organización quiso que el reconocimiento comenzara por dentro, dando valor al esfuerzo, la profesionalidad y la dedicación de quienes representan el alma de la empresa cada día en cientos de servicios.

Los fundadores de Grupo Vigilant Ángel Ortiz y Paquita Asensio junto a Encarna Ortiz y Francisco Cabrera, CEO y Gerente de la compañía. / Grupo Vigilant

The Ocean Race Europe 2025: Grupo Vigilant brilla en un reto internacional

Uno de los hitos más relevantes del año fue la participación de Grupo Vigilant como responsable de la seguridad integral de la escala de The Ocean Race Europe 2025 en Cartagena, un evento náutico de alcance mundial que reunió a más de 75.000 personas en el Ocean Live Park del puerto cartagenero.

La empresa asumió la dirección del Plan de Autoprotección y de Emergencias, así como la coordinación de un dispositivo técnico y humano de máxima exigencia. Bajo la dirección del gerente y director de Seguridad, Francisco Javier Cabrera, el operativo combinó vigilancia presencial, control de accesos, patrullas móviles, videovigilancia avanzada y sistemas inteligentes de conteo basados en deep learning. “Hemos trabajado para que miles de personas pudieran disfrutar de un evento internacional sin preocupaciones. La seguridad ha sido una aliada silenciosa para el éxito”, explicó Cabrera tras el cierre del evento con balance excelente.

Sin duda, la magnitud del dispositivo reafirmó la capacidad técnica y organizativa de Grupo Vigilant, consolidando su papel como aliado de confianza en grandes eventos nacionales e internacionales.

Un 2025 que refuerza 40 años de legado compartido

A lo largo de este año conmemorativo, Grupo Vigilant ha demostrado que su identidad -renovada, pero fiel a sus orígenes- se construye a través de las personas. La nueva imagen corporativa, las celebraciones internas y externas y su presencia en un evento global han servido para mostrar que, tras 40 años, la empresa sigue guiándose por los valores que la han hecho fuerte: cercanía, compromiso y confianza.

Con más de 1.500 empleados en toda España y un firme liderazgo femenino al frente, Grupo Vigilant encara el futuro con la misma determinación con la que comenzó su camino en 1985: proteger lo que más importa.

