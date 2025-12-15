¿A dónde viajan los murcianos? De la fiebre por Uzbekistán al 'olvido' de Nueva York o Cuba

Los gustos y apetencias por aquellas ciudades, países y lugares que quieren conocer los murcianos han cambiado con el paso de los años. Planificar un viaje no depende solo de agencias o catálogos: el boca a boca de amigos y familiares ha sido siempre el motivo principal para conocer un destino, al que se suma ahora el tirón de las redes sociales como los reels de Instagram o TikTok: las experiencias compartidas, los vídeos virales y las recomendaciones de otros usuarios también influyen cada vez más en la decisión final, impulsando lugares emergentes y transformando por completo la forma en la que se elige el próximo destino.

Durante años conocer la ‘Gran Manzana’ era uno de los viajes soñados para aquellos que podían permitirse -por cuestiones de dinero y de tiempo disponible- volar hasta Nueva York para conocer todo lo que ‘la ciudad que nunca duerme’ ofrecía, especialmente durante Navidad, cuando se llena de luces, escaparates temáticos, pistas de hielo, el gigantesco árbol del Rockefeller Center y el ambiente festivo de la Quinta Avenida.

La ciudad neoyorquina, antaño la joya de la corona del turismo murciano, empieza a perder brillo: la falta de novedades, la saturación tras temporadas de viajes masivos y las crecientes dudas sobre la situación política derivada por las ‘trabas’ económicas que está poniendo el Gobierno de Donald Trump y los controles fronterizos han enfriado el entusiasmo por la Gran Manzana, que ya no despierta el mismo efecto ‘wow’ que antes entre los viajeros de la Región.

Así lo aprecian las agencias de viaje de la Región de Murcia, que ven cómo poco a poco los clientes preguntan cada vez menos sobre packs turísticos y precios para ‘cruzar el charco’ y conocer Nueva York. Hay un «evidente parón» porque ha ido ya mucha gente de continuo, y, al final, se ha saturado. No hay cosas nuevas: vas a ver lo mismo y el destino se estanca», sostiene a La Opinión David Blasco, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Región de Murcia (Amuravi) y gerente del negocio Zafiro Tours en La Unión.

Los temores y dudas sobre fronteras y los trámites de entrada como visados también han provocado que la gente «mentalmente aparque la idea» de viajar al país estadounidense. Si Nueva York ha frenado, lo de Cuba es todavía más drástico, advierte Blasco: «Ha dejado de venderse directamente. Ya no es que no se venda, es que los murcianos ni preguntan», indica atribuyendo el desplome a la inestabilidad del país y a la pérdida de atractivo frente a otros destinos.

El que sin duda ha pegado un ‘boom’ inesperado en el último año es el país de Asia Central Uzbekistán: «Ha tenido muchísimo tirón; sorprende desde que llegas hasta que te vas», asegura Blasco. Los murcianos se han lanzado a conocer ciudades como Tashkent, Samarcanda, Bujará, Fergana y Jiva y contemplar sus numerosas atracciones culturales, arquitectónicas e históricas de la cultura islámica de esta antigua república soviética, además de su famosa Ruta de la Seda.

Las agencias de viajes murcianas esperan a partir del próximo año un aluvión de solicitudes y de clientes que pregunten para informarse sobre este nuevo destino de moda. «Los turoperadores nacionales ya preparan para 2026 una batería de paquetes turísticos para este país que hasta hace poco era un gran desconocido», sostiene el presidente murciano.

El Cairo resurge con fuerza

Otros destinos clásicos como Egipto han regresado con fuerza desde que fueron de los primeros en abrir tras la pandemia. «El nuevo Museo de El Cairo ha despertado otra vez muchísimo interés», señala; mientras que Jordania también vive un gran momento, pese a la inestabilidad en Oriente Próximo: «Se está yendo sin problemas; para febrero ya tenemos varios grupos», sostiene el gerente de Zafiro Tours.

Pero por qué tanta mención e interés a destinos internacionales, ¿qué ocurre con los españoles? «Nos sale más rentable sacar grupos a Europa que dentro de España», advierte Blasco, quien lamenta que el precio de los alojamientos y hoteles ahora mismo en nuestro país están ya en un punto casi prohibitivo.

«Un hotel en Madrid para tres noches te sale ya por 710 euros. Si le sumas musical y transporte, te metes en 1.200 o 1.300 por persona».

Según las agencias, las condiciones que exigen los hoteles españoles -como depósitos de 1.000 euros no reembolsables-dificultan enormemente organizar grupos.

Un árbol de Navidad en la plaza del Parlamento de Budapest. / A.G.F.

Mayor tirón por conocer los países centroeuropeos durante esta Navidad

Si hay un destino estrella en Navidad para los murcianos y españoles, ese es Centroeuropa. «Los mercadillos de ciudades como Viena (Austria), Praga (República Checa), Budapest (Hungría), Berlín, Munich (Alemania) o Bruselas (Bélgica) están abarrotados de españoles. Estos días se escucha por las calles casi a más españoles que residentes de estas ciudades», cuenta el presidente de las agencias murcianas, que el pasado puente de diciembre estuvo precisamente viajando por Viena.

Aquellas familias que pueden permitírselo también optan por vacaciones invernales en Laponia (Finlandia), Alsacia (Francia) o zonas de Islandia para ver con sus propios ojos los renos de Papá Noel o el espectáculo de las auroras boreales.

«Son destinos que en estas fechas pegan bastante bien, pero salen bastante caros; una salida de cuatro o cinco noches se te va ya por unos 2.000 euros», sostiene Blasco.

Prevén facturar entre un 5 y un 10% más por los altos precios de vuelos y alojamientos

Los cruceros siempre triunfan

Lo que sigue durante todo el año son los cruceros, que «se venden sin problema, así como la demanda de los destinos de costa y las islas en los meses de verano, convertidas ya en apuestas seguras para las familias murcianas.

Hace unos días la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas (Acave), a nivel nacional, hacía su balance anual en el que preveían una facturación entre un 5% y un 10% superior a la de 2024, impulsada, en buena parte, por los altos precios de los vuelos y los alojamientos, algo que refrenda el sector regional: «La demanda no se frena. En algún momento ‘crujirá’, pero de momento hay que seguir aprovechando el momento», concluye Blasco.