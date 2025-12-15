¿Cuándo empiezan y acaban las vacaciones de Navidad para los colegios e institutos de la Región? Consulta las fechas

Las fiestas de Navidad están a la vuelta de la esquina, y con ellas se acerca la necesidad para cientos de padres y madres de la Región de Murcia de conocer cuándo comienzan y terminan las vacaciones escolares de sus hijos.

De cara a organizar una semana repleta de comidas, viajes y actividades familiares, en los que están incluidos los más jóvenes, es preciso saber con exactitud la fecha del fin de clases en diciembre y la del comienzo, en enero.

Además, es conveniente poner atención en las webs de los centros escolares o a los Ayuntamientos del municipio al que se pertenezcan por si los colegios ofrecen actividades culturales y deportivas antes y después de los días festivos.

Estas Navidades todas las enseñanzas tendrán el mismo calendario vacacional, al contrario que ocurrió al inicio del curso lectivo murciano en septiembre, que se separó en tres fechas distintas a todas las categorías. El 8 de septiembre comenzaron para Infantil, Primaria y Educación Especial, el 11 de septiembre, para Secundaria, FP de Grado Básico, Bachillerato y Educación de Personas Adultas y el 15, Formación Profesional.

Fechas oficiales de las vacaciones de Navidad

De acuerdo con la publicación emitida por la Consejería de Educación y Formación Profesional, el calendario escolar de Navidad abarcará para todas las enseñanzas del 24 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, ambos días incluidos.

Estas fechas son aplicables a las enseñanzas mencionadas antes: Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial.