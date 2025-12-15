Suspendidas las clases en tres centros de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha decretado la suspensión de la actividad lectiva este lunes en dos centros educativos ante el riesgo de desbordamiento de la rambla del municipio, que ha alcanzado su nivel máximo de caudal a las cinco de la madrugada, con 3,10 metros.

El alcalde de la localidad costera, Mario Cervera, ha explicado que la decisión se ha adoptado de forma preventiva ante la previsión de que continúen las lluvias a lo largo de la jornada y por la proximidad de varios centros educativos a zonas inundables. Concretamente el cierre afecta al instituto Antonio Menárguez-Costa, al colegio Bienvenido Conejero Requiel y a la Escuela Infantil. El Ayuntamiento informa que con el fin de facilitar la conciliación familiar, las familias de la Escuela Infantil de Los Alcázares que lo necesiten podrán acudir a la Escuela Infantil de Los Narejos (Concilia).

"Estamos preparados para que, si se desborda el canal, podamos defendernos con la red de pluviales, pero para evitar riesgos innecesarios hemos suspendido las clases", ha señalado el primer edil de este municipio del Mar Menor.

Más de 200 llamadas al 112

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado 223 llamadas desde las 00.00 horas del domingo como consecuencia de las incidencias provocadas por el episodio de lluvias registrado en la Región de Murcia.

Los municipios que han concentrado el mayor número de avisos han sido Alhama de Murcia, Totana y Murcia, según han informado fuentes del servicio de emergencias.

Los principales motivos de las llamadas han estado relacionados con obstáculos en la vía pública, achiques de agua y cortes de carreteras y calles, incidencias derivadas de la acumulación de agua y los arrastres.

En las últimas seis horas, el 112 ha recibido nuevos avisos procedentes principalmente de Totana (20 llamadas), Torre Pacheco (11) y Alhama de Murcia (10), municipios donde continúan registrándose problemas asociados al temporal.

Activado el Plan Inunmur

La Dirección General de Emergencias de la Comunidad Autónoma ha activado de madrugada el plan regional contra inundaciones Inunmur, en fase 1, debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas y a la ampliación de los avisos meteorológicos.

La Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 12 horas en toda la Región

La Aemet mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en la Región de Murcia durante la mañana de este lunes, entre las 8.00 y las 12.00 horas. Se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de 60 litros en doce horas en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón, mientras que en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas podrían alcanzarse 80 litros en doce horas. Además, existe riesgo de tormentas en toda la Región.

Rescate de un hombre en Alhama

El temporal ha provocado importantes afecciones al tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) y Fomento han informado de que, a las seis de la mañana, permanecían cortadas siete carreteras por inundación.

La Guardia Civil ha rescatado esta mañana a un hombre que, tras haberse visto sorprendido por una riada en una carretera en Alhama de Murcia, había conseguido aferrarse a un árbol.

Según han informado fuentes de este cuerpo, alrededor de las 7 horas de esta mañana se ha recibido una llamada alertando de que un hombre había sido arrastrado por una riada en la rambla Guadalentín, a su paso por la carretera que une Alhama de Murcia con el polígono industrial de la localidad.

Las fuertes lluvias registradas en la zona durante la madrugada han sido las causantes de esta riada, que ha arrastrado al hombre varios metros, hasta que ha podido agarrarse a un árbol, desde el que ha pedido auxilio. Los agentes, junto a efectivos de bomberos, han sido los encargados de rescatar al hombre, que presentaba síntomas de hipotérmia, quien ha sido asistido por los servicios sanitarios.

Desde la pasada medianoche se han contabilizado una decena de incidencias por arrastres de agua, accidentes y embolsamientos en distintos puntos de la red viaria regional, como la RMF-14 (Caravaca-Zarcilla de Ramos), la RM-D21 en Puntas de Calnegre (Lorca), la A-7 en La Ñora, Lebor Bajo y Agridulce, así como la RM-11 (Lorca-Águilas), entre otras.

Más de 130 litros en Totana

Las precipitaciones han dejado acumulados muy significativos en distintos puntos de la Región. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Totana ha registrado hasta 136-138 litros en las últimas 24 horas, casi 60 de ellos en doce horas, lo que la convierte en la zona más afectada por el episodio.

Otros registros destacados se han producido en Mula (90 litros), Ricote (89), Alhama de Murcia (85), Calasparra (84) y Cieza (77). En Lorca se han acumulado 60 litros, en Cartagena 48, mientras que en Murcia capital y Molina de Segura se han contabilizado alrededor de 30 litros.

Reacciones

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha informado a través de la red social X (antes Twitter) sobre las alertas en la Región por las lluvias de la borrasca Emilia, el estado de las carreteras regionales y ha indicado que colegios cerrarán y cuáles se mantendrán abiertos.

El líder del ejecutivo regional ha pedido precaución a los murcianos y hacer seguimiento de la situación a través de los canales oficiales.