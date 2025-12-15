Meteorología
Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
Consulta los problemas de circulación este lunes debido al temporal
La borrasca Emilia ha dejado esta madrugada intensas lluvias en la Región de Murcia, provocando cortes de carreteras y graves problemas de circulación en distintos puntos del territorio.
La última actualización del estado de las carreteras de la Región de Murcia, que ha hecho la Consejería de Fomento a las 08.00 horas de este sábado, informa de varias vías afectadas por las fuertes lluvias que están cayendo en las últimas horas.
En concreto, están cerradas al tráfico:
- RM-23 punto kilométrico 1, calzada izquierda, dirección Mazarrón a Alhama
- RM-D4 en el Cruce con la Rambla de las Moreras, en Mazarrón
- M-D14 en Águilas
- RM-C20 por desbordamiento de la Rambla del Curtís en Mula
También se informa de que hay que circular con precaución, por arrastres y embalsamiento de agua en:
- RMD-18 del Cocón, en Águilas
- RM-603 de El Palmar, dirección Murcia a Alhama, punto kilométrico 23 del términomunicipal de Alhama
Murcia
Además, la Policía Local de Murcia ha informado del corte de varias carreteras en el término municipal. Son las siguientes:
- Carmino Torre Abellán, en Jerónimo y Avileses
- F20 Carretera de Balsicas a la altura del Hondón, también en Jerónimo y Avileses
San Javier
El Ayuntamiento de San Javier ha informado que la Calle Jaén estará cortada por trabajos de prevención ante la llegada de agua.
