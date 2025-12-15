Antelo, ante la polémica de desvío de fondos de Revuelta: "El que la haga, la tiene que pagar"

"A cualquier persona que haya utilizado cualquier vehículo para lucrarse personalmente y para que esos fondos no lleguen a quien de verdad lo merece y a quien de verdad ha sufrido las consecuencias de la dana le deseo que esté delante de un juez, que pague por ello, sea quien sea y venga de donde venga", manifestó este lunes el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, durante un desayuno informativo en el Hotel Rincón de Pepe de Murcia.

Hacía estas declaraciones tras ser preguntado por la polémica que rodea al grupo juvenil de extrema derecha Revuelta, creado con trabajadores de Vox y protagonista en los altercados de Paiporta en 2024, y que acaba de romperse entre acusaciones de estafa y desvío de fondos recaudados para las víctimas de la dana, hechos que han sido denunciados ante la Fiscalía. El exvicepresidente de la asociación, Arturo Villarroya González, publicó un comunicado en redes sociales donde anunciaba su dimisión y la de otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano, presentada el 5 de noviembre por las presuntas malas prácticas del presidente de Revuelta, Jaime Hernández y sus colaboradores más estrechos.

Antelo aseguró que "a la política no se viene a mentir" ni a "servirse de ella, sino que se viene a servir a los ciudadanos, y quien no entienda esto, tiene un problema. Me da igual en qué partido militen, me da igual en qué asociación estén, me da exactamente igual, el que la haga, la tiene que pagar y muy duramente".

Tras estas afirmaciones, quiso dejar claro que "Revuelta no pertenece a la estructura orgánica de Vox" y "hacían su gestión aparte de la del partido". Según explicó, los jóvenes de la formación de Santiago Abascal "opinan lo que consideran oportuno" y "se organizan como ellos consideran oportuno en la Región de Murcia".

El presidente provincial aprovechó también para cargar contra la gestión del Gobierno de España tras la dana que se llevó por delante la vida de 230 personas. "No vamos a disculpar a la Comunidad Valenciana, que tiene su responsabilidad absoluta porque han hecho las cosas realmente mal, pero peor lo hizo Pedro Sánchez".