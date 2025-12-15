La Región se reforzará con 1.500 efectivos policiales para asegurar las fiestas

Este lunes, en la pedanía murciana de Puente Tocinos, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el Jefe Superior de Policía han anunciado el despliegue de más de 1.500 agentes de Policía Nacional por toda la Región para reforzar la seguridad durante las fiestas de Navidad.

Lucas, acompañado del jefe Superior de Policía, ha recorrido varios comercios de esta pedanía, y ha señalado que los agentes se desplegarán "en diferentes días y turnos por las calles de las principales ciudades de la Región de Murcia para garantizar que las compras se puedan realizar con total seguridad y garantías".

El delegado del Gobierno ha explicado que el Plan, que se inició con motivo del Puente de Diciembre y concluirá el día 11 de enero de 2026, cumple doce años en 2025 y pretende reforzar la seguridad en el sector comercial. Se ha llevado a cabo tras reuniones con los comerciantes de cada localidad para preparar un plan que dé seguridad en zonas de especial aglomeración.

"Para ello vamos a aumentar la presencia policial, tanto de agentes uniformados como de paisano, especialmente en calles comerciales, mercados y otros espacios donde se producen aglomeraciones", ha dicho.

El despliegue especial ha reforzado la presencia de efectivos en las franjas de mayor actividad comercial y afluencia de personas, fomentando las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano, por lo que repercutirá en la seguridad ciudadana objetiva y subjetivamente.

Así, se prestará especial atención a los centros comerciales, almacenes y establecimientos, que en estas fechas acumulan grandes cantidades de mercancías, para prevenir los robos mediante butrones.