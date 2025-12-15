Los regantes de Cartagena vaticinan que la agricultura será "inviable" con las reglas propuestas para 2027

El presidente de la Comunidad de Regantes de Cartagena, Manuel Martínez Madrid, advirtió este lunes de que "con las reglas propuestas para 2027, que entrarían en vigor el 1 de enero de 2028, prácticamente, la agricultura del campo de Cartagena sería inviable".

Durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica, explicó que la evolución del Plan de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que "obvia" el acueducto "como si no fuera usuario del Tajo", así como la evolución del Plan del Segura. "No se han ejecutado ni todas las actuaciones, ni todas las inversiones que estaban previstas en los planes y, en consecuencia, difícilmente se van a alcanzar los objetivos en cuanto al buen estado de las masas de agua y a satisfacer las demandas de los usuarios", señaló.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Cartagena también comentó la evolución de las reglas de explotación del Trasvase, "que solamente tienden a disminuir y disminuir y disminuir los volúmenes trasvasables".

El PP denuncia que Sánchez está llevando a cabo un "expolio hídrico" que "ignora la realidad del campo"

Durante la reunión, en un turno general de intervenciones, han intervenido los diputados Fernando Moreno García (Grupo Socialista), Antonio Martínez Nieto (Vox), José Luis Álvarez-Castellanos Rubio (IU-V) y Jesús Cano Molina (PP).

El 'popular' denunció que "el Gobierno de España está imponiendo decisiones ideológicas y políticas, sin consenso, sin evaluación socioeconómica y sin alternativas viables". Asimismo, subrayó que "este expolio hídrico es una canallada ideológica que ignora la realidad del campo, de las familias y de nuestra economía" porque "supone cerrar el grifo de los ingresos que genera todo el sector agro en el Levante y en España" y porque "el caudal que Trasvase aporta al PIB de la nación, esos más de 3.000 millones de euros, también se van a ver recortados por el sectarismo ideológico de un Gobierno al que lo único que le importa es el sillón de Sánchez".

Foto de familia de la Comisión de Estudio sobre la situación del Trasvase celebrada este lunes. / A. R.

El diputado regional socialista Fernando Moreno aseguró que "nunca en la historia de la Región de Murcia el Gobierno de España había invertido tanto en agricultura y regadío como lo está haciendo ahora", destacando que el Gobierno de España ha movilizado en los últimos años más de 1.000 millones de euros en modernización de regadíos, eficiencia hídrica, digitalización, reutilización de aguas y desalación, de los cuales más de 300 millones han ido destinados directamente al Campo de Cartagena. "Si se trasvasa agua es porque llueve y si no se trasvasa, es porque no llueve, por lo tanto, es una cuestión que depende del clima", manifestó.

Por parte de Vox, Antonio Martínez denunció que la gestión del agua en España responde a una "jaula de grillos" política y alertó de un supuesto "proyecto" para "acabar con el agua" y, con ello, con la agricultura y la soberanía alimentaria. También cargó contra el aumento de caudales ecológicos, que ha calificado de cálculo "erróneo" y "malicioso", y sostuvo que se ha utilizado para detraer recursos al Trasvase.

El Campo de Cartagena ha recibido este año del Gobierno de España 300 millones de euros en los últimos años

José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida, dijo que no se puede separar el Trasvase del "modelo de regadío intensivo que PP y Vox llevan décadas protegiendo y que ha llevado al Mar Menor al límite". En su opinión, "PP y Vox no defienden el interés general", sino "un modelo agotado, que pone en riesgo los ecosistemas y el futuro del agua en la Región".

Ausencia de la Aemet

La comisión había anunciado la comparecencia también del delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela. Sin embargo, no se produjo al no haber acudido al Parlamento autonómico.

No es la primera ausencia que se produce en esta comisión, pues el pasado mes de noviembre fue citada la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien se excusó por carta su no asistencia por motivos de agenda, mostrando su disposición a asistir el próximo mes de enero.

Con esta, son ya tres las comparecencias realizadas en el seno de esta Comisión Especial de Estudio, tras la comparecencia del presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y del presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín Bravo, ambos en noviembre.