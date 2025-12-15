Descubre cuándo cae el próximo día festivo de la Región de Murcia

Gran parte de los murcianos ya deben estar mirando fijamente al calendario, pensando cuándo llegará por fin ese merecido descanso en forma de festivo. Entre puentes, festivos nacionales y celebraciones locales, organizar el mes de diciembre en la Región de Murcia puede llegar a ser un rompecabezas.

A nivel nacional, el año 2025 tiene 12 días que han sido y serán festivos. De estos 12, 9 son comunes a todas las comunidades autónomas, así lo determinó el Ministerio de Trabajo en el calendario laboral que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De las mencionadas 12 jornadas inhábiles, 8 son fiestas nacionales no sustituibles. Es decir, Año Nuevo, Viernes Santo, Fiesta del Trabajo, Asunción de la Virgen, Todos los Santos, Día de la Constitución Española, Inmaculada Concepción y Natividad del Señor son innegociables para los territorios.

En suma a estos 8 festivos, las regiones celebran la Epifanía del Señor (6 de enero), también conocido como el Día de los Reyes Magos, aunque el Estado permite cambiar esta fiesta nacional si la autonomía lo considera oportuno.

Próximo festivo en la Región de Murcia

No quedan lejos los últimos días festivos celebrados en la Región, y también en España. El penúltimo de ellos tuvo lugar el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, que dio pasó al de la Inmaculada Concepción, dos días después, el 8 de diciembre, con uno de los puentes más famosos del año.

A estas alturas ya solo queda un día inhábil a nivel nacional, y es el 25 de diciembre, Natividad del Señor, que caerá en jueves. El día de Navidad es el que está justo después del Día de Nochebuena (24 de diciembre), así que para algunos trabajadores con suerte, es posible que empalmen un par de días de descanso. No obstante, para los menos afortunados, al menos podrán gozar de un día de respiro.

Municipios con festivos locales en diciembre

Sorprendentemente, aún quedan localidades en el mapa regional que disponen de días festivos. Municipios como Blanca, Torre Pacheco y Jumilla todavía deben celebrar un festivo más después del 25 de diciembre.

Los habitantes de estos lugares sí que podrán disfrutar de un puente legendario, con permiso de los trabajadores que curran los fines de semana, sumando los cinco días que van desde Nochebuena hasta el domingo de esa misma semana, pues estas poblaciones tienen como día inhábil el 26 de diciembre.